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सुंदरकांड पाठ पर भाजपा का हमला, बोली-केजरीवाल का राजनीतिक दांव हुआ विफल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 02:40 PM
सुंदरकांड पाठ पर भाजपा का हमला, बोली-केजरीवाल का राजनीतिक दांव हुआ विफल

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)।दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने रविवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा भगवान राम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से आयोजित श्री सुंदरकांड पाठ पूरी तरह विफल साबित हुआ।

उन्होंने कहा कि रोहिणी के एक पंडाल में, जहां धार्मिक कार्यक्रमों में आम तौर पर हजारों भक्त शामिल होते हैं, केजरीवाल के निमंत्रण पर 500 से 600 लोग भी नहीं आए, जबकि 'आप' ने भक्तों को लाने-ले जाने के लिए बसें भी लगाई थीं।

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि रोहिणी के जिस पंडाल में आमतौर पर धार्मिक आयोजनों में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण पर आम आदमी पार्टी द्वारा बसों की व्यवस्था किए जाने के बावजूद केवल 500 से 600 लोग ही पहुंचे।

उन्होंने कहा, "दिल्ली की जनता ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी श्री सुंदरकांड पाठ में शामिल होने के केजरीवाल के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इससे उन्होंने केजरीवाल की अवसरवादी भक्ति का समर्थन करने से इनकार कर दिया।"

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल ने इस कार्यक्रम की घोषणा काफी पहले कर दी थी, लेकिन उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मंत्री गोपाल राय समेत अधिकांश विधायक श्री सुंदरकांड पाठ में शामिल नहीं हुए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने भी चुनावी समय में केजरीवाल के 'हिंदू अवतार' को स्वीकार नहीं किया।

इससे पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेते हैं। मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली और देश की जनता को केजरीवाल का वह बयान आज भी याद है, जिसमें उन्होंने अपनी नानी का हवाला देते हुए कहा था कि वह ऐसे मंदिर में नहीं जाना चाहते, जो उनके अनुसार किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया हो।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद केजरीवाल ने राजनीतिक लाभ के लिए अचानक हिंदुत्व को अपनाने का प्रयास किया। उस समय आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर साप्ताहिक श्री सुंदरकांड पाठ कराने की घोषणा की थी।

मल्होत्रा ने दावा किया कि 16 जनवरी 2024 को करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ आयोजित किए गए, लेकिन इसके बाद केवल कुछ ही कार्यक्रम हुए और फिर इस अभियान को चुपचाप बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में आप सरकार ने 2,600 स्थानों पर एक साथ श्री सुंदरकांड पाठ कराने की घोषणा की थी, लेकिन उनके अनुसार यह आयोजन 26 स्थानों पर भी नहीं हो सका।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि केजरीवाल भगवान हनुमान और श्री सुंदरकांड पाठ के नाम पर "पाखंडी भक्ति" दिखाकर हिंदू आस्था का अपमान कब तक करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि रोहिणी में रविवार को श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने वाले केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए कि 2024 में जिस श्री सुंदरकांड पाठ शृंखला की उन्होंने घोषणा की थी, उसे बाद में क्यों बंद कर दिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी