सुदीप बंद्योपाध्याय ने ममता बनर्जी को धोखा दिया: कुणाल घोष

कोलकाता, 13 जून (आईएएनएस)। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने शनिवार को तृणमूल लोकसभा सांसदों के बागी खेमे में शामिल होने पर पार्टी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर निशाना साधा।

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मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि सुदीप बंद्योपाध्याय का पार्टी छोड़ना 'एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ' जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि बंद्योपाध्याय कई बार पार्टियां बदल चुके हैं और मौजूदा स्थिति से नाखुश हैं।

तृणमूल विधायक ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को यही मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करके उन्हें पार्टी में रखा था। उन्होंने कहा कि उनके नेता तापस रॉय को बंद्योपाध्याय की वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी, जबकि रॉय एक सक्षम नेता थे। उन्होंने कहा कि बंद्योपाध्याय की वजह से पार्टी ने कई योग्य नेताओं को खो दिया है और उन पर पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया।

एक पुराने मुद्दे को उठाते हुए घोष ने कहा कि तापस रॉय एक अच्छे इंसान थे, और इसी बात को कहने के कारण उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले उन्होंने सुदीप बंद्योपाध्याय को फोन करके पूछा था कि जब सीआईडी ​​ममता बनर्जी के घर गई थी तब वे कहां थे। उन्होंने बताया कि उन्हें बताया गया था कि सुदीप की पत्नी और तृणमूल विधायक नयना बंद्योपाध्याय वहां जा रही थीं। हालांकि, नयना ममता बनर्जी के घर नहीं पहुंचीं, जबकि सुदीप बंद्योपाध्याय भूपेंद्र यादव के घर पहुंच गए।

संयोगवश, काकली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। शनिवार को सुदीप बंद्योपाध्याय बागी खेमे में शामिल हो गए।

तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को शनिवार को दिल्ली में बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ कार में देखा गया। वह दिल्ली हवाई अड्डे से शताब्दी के साथ एक ही कार में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर के लिए रवाना हुए।

एयरपोर्ट से दोनों भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे और वहां बैठक की। पिछले कुछ दिनों में तृणमूल के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के घर पर कई दौर की बैठकें की हैं। तृणमूल के इस बागी खेमे का नेतृत्व काकली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय कर रहे हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि सुदीप बंद्योपाध्याय भी बागी खेमे में शामिल हो गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/