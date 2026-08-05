सदन समय से पहले स्थगित कर चर्चा से भागी सरकार, राम मंदिर चढ़ावा मामले पर जवाब दे भाजपा: आराधना मिश्रा मोना

लखनऊ, 5 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने योगी सरकार पर मानसून सत्र को निर्धारित समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है।

Read More

उन्होंने कहा कि सरकार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले सहित किसानों की खाद संकट जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती थी, इसलिए सदन समय से पहले समाप्त कर दिया गया।

आराधना मिश्रा ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि कांग्रेस ने नियम-311 और नियम-56 के तहत राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी तथा किसानों की खाद किल्लत पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर बहस कराने के बजाय सदन स्थगित कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को चर्चा से भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा राम मंदिर से जुड़े आरोपों और अन्य जनहित के सवालों पर जवाब देने से बच रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जब विधानसभा का सत्र 6 अगस्त तक निर्धारित था तो उसे समय से पहले समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आराधना मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए विपक्ष पर दोष मढ़ रही है, जबकि प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष जानना चाहती है।

--आईएएनएस

विकेटी/डीकेपी