संतोष दुबे ने राम मंदिर चढ़ावे के आभूषण दुकानों में बेचने का लगाया आरोप, सीएम योगी से जांच की मांग

अयोध्या, 2 जुलाई (आईएएनएस)। धर्म सेना भारत के प्रमुख और पूर्व 'कारसेवक' संतोष दुबे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती चढ़ावे अयोध्या की दुकानों में बेचे जा रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को इसकी जानकारी थी।

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संतोष दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह भी अपील की कि राम जन्मभूमि थाने के वर्तमान अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए, नहीं तो जांच प्रभावित होगी।

आईएएनएस से बातचीत में संतोष दुबे ने कहा, ''अयोध्या में कई दुकानें हैं, जहां कीमती धातुएं बेची जाती हैं। पिछले आठ साल से उनके आने के बाद चंपत राय इन दुकानों की देखरेख करते थे।''

उन्होंने आरोप लगाया, ''मंदिर के अंदर चढ़ाए गए आभूषण, जैसे सोने-चांदी के गहने और कीमती रत्न इन दुकानों में भेजे जाते थे। मुझे अंदर के स्रोतों से यह जानकारी मिली है।''

उन्होंने कहा कि ऐसी दुकानों की जांच होनी चाहिए जो कीमती रत्न और धातुओं का व्यापार करती हैं। अगर इन व्यापारियों को पकड़ा जाए, तो गायब सोना-चांदी और आभूषण बरामद हो सकते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यकर्ता ने कहा, ''यहां तैनात पुलिस अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। राम जन्मभूमि थाने के एसएचओ को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि वह कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि आरोपों को मैनेज करेंगे।''

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन पुलिस अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है।

दुबे ने मंदिर नगर में कीमती धातुओं और रत्नों का व्यापार करने वाले व्यापारियों की संपत्ति और कारोबार की जांच की भी मांग की।

उन्होंने कहा, ''चोरी किए गए रत्न और आभूषण दुकानों में लाकर बेचे जाते थे। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव उन दुकानदारों के संपर्क में था। चोर अभी अयोध्या में ही हैं, बाहर से कोई नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुरंत कार्रवाई की जरूरत है।"

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी