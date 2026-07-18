संसद के मानसून सत्र से पहले किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई के फ्लोर लीडर को बैठक के लिए बुलाया

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ समन्वय की कवायद तेज कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय को पत्र लिखकर 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

Read More

रिजिजू ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें जानकारी है कि सुदीप बंद्योपाध्याय समेत 20 सांसद हाल ही में नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए हैं। पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से आधिकारिक मान्यता देने का अनुरोध भी किया है, जो फिलहाल उनके विचाराधीन है।

पत्र में संसदीय कार्य मंत्री ने लिखा कि आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है।

यह बैठक रविवार, 19 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष (मेन कमेटी रूम) में आयोजित होगी।

किरण रिजिजू ने पत्र में सुदीप बंद्योपाध्याय से संसद के दोनों सदनों के सुचारु संचालन में सहयोग की अपील की है। उन्होंने एनसीपीआई की नामित मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) डॉ. काकोली घोष दस्तीदार से भी बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है।

पत्र के अंत में रिजिजू ने दोनों नेताओं की बैठक में भागीदारी की उम्मीद जताते हुए उन्हें सादर आमंत्रित किया है।

यह बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच संवाद स्थापित करने तथा सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

--आईएएनएस

डीएससी