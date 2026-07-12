सांसद ढुलू महतो ने अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस

धनबाद, 12 जुलाई (आईएएनएस)। धनबाद की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ गया है। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को दो करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से इसकी जानकारी दी गई है।

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नोटिस में विधायक अरूप चटर्जी द्वारा प्रेस वार्ता और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों को झूठा, निराधार और मानहानिकारक बताया गया है। सांसद की ओर से मांग की गई है कि विधायक सात दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें, कथित आरोपों को वापस लें और सोशल मीडिया सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित सामग्री हटाएं।

सांसद ढुलू महतो की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अरूप चटर्जी ने सांसद और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिनका विभिन्न प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रचार-प्रसार हुआ। नोटिस के अनुसार इन बयानों से सांसद की व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

कानूनी नोटिस में यह भी कहा गया है कि विधायक को सभी कथित मानहानिकारक बयानों, वीडियो, पोस्ट और अन्य सामग्री को हटाना होगा। इसके अलावा भविष्य में इस प्रकार के बयान नहीं देने और कथित प्रतिष्ठा हानि के लिए दो करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने की मांग की गई है।

सांसद ढुलू महतो ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण और तथ्यों के किसी व्यक्ति पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी कदम किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण नहीं, बल्कि सम्मान, सत्य और कानून के शासन की रक्षा के लिए उठाया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित सात दिनों की अवधि में नोटिस की मांगों का पालन नहीं किया गया तो वह सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी