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सर्वदलीय बैठक को लेकर जेडीयू ने विपक्ष से सहयोग की अपील की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 06:40 AM
सर्वदलीय बैठक को लेकर जेडीयू ने विपक्ष से सहयोग की अपील की

पटना, 19 जुलाई (आईएएनएस)। संसद सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सर्वदलीय बैठक एक स्थापित परंपरा है, जिसमें सत्र शुरू होने से पहले प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा की जाती है और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की जाती है।

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और लंबित विधेयकों के माध्यम से देश में व्यापक बदलाव का रोडमैप सामने रखा जाएगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष सकारात्मक रुख अपनाएगा, जिससे संसद की कार्यवाही बेहतर तरीके से चल सकेगी। लोकतंत्र में संवाद और सहयोग की भूमिका अहम होती है और सभी दलों को जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए।

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्षी दलों के कुछ बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई मुद्दों पर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और कुछ फैसले हकीकत बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि नए राजनीतिक समीकरणों से कुछ दलों के अंदर भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

वहीं, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस सेवा का उद्घाटन किया है और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कम लागत पर शुरू किया गया है। इससे राज्य में पर्यटन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी और बिहार के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पेपर लीक के आरोप लगाए जाने पर भी भाजपा ने निशाना साधा। संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी को पेपर लीक की प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाले तरीकों की काफी जानकारी होने की बात कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर विदेश में रहते हैं और कुछ समय के लिए भारत आकर बयान देकर चले जाते हैं।

संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को गंभीर भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती और उन्हें जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी