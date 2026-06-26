सूरत में राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2 किलो कोकीन जब्त की, एक आरोपी गिरफ्तार

सूरत, 26 जून (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने शुक्रवार को सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त की और इसके अवैध व्यापार में शामिल एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया।

Read More

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि इस जब्ती के अलावा डीआरआई ने मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पटना, कोचीन और अहमदाबाद के विभिन्न हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, कूरियर टर्मिनलों और राजमार्गों पर कई अभियान चलाए और पिछले महीने से अब तक कुल मिलाकर लगभग 26 किलो कोकीन जब्त की है।

बयान में कहा गया है कि इन अभियानों के दौरान 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

डीआरआई ने आगे बताया कि प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी विभिन्न तौर-तरीकों से की जाती थी, जैसे कि निगलना (शरीर के भीतर छिपाने के लिए दवा से भरी कैप्सूल या गोलियां निगलना), घरेलू और खाद्य पदार्थों में छिपाना, कपड़ों में भिगोना, सामान में छिपाना आदि।

समन्वित अभियानों के माध्यम से डीआरआई ने मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की तस्करी में लिप्त संगठित गिरोहों को लगातार निशाना बनाया है, जिससे भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के विजन को साकार करने में योगदान मिला है।

प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1987 में स्थापित यह दिवस वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को मजबूत करने, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से निपटने के लिए समर्पित है।

इससे पहले, डीआरआई ने मुंबई हवाई अड्डे पर तैनात एक महिला सहित एक गिरोह के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में कीमती धातु जब्त की।

डीआरआई ने मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से संचालित हो रहे अत्यधिक संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया।

डीआरआई के एक बयान के अनुसार तस्करी की पूरी श्रृंखला में शामिल कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के कर्मचारी, उसका संचालक, तीन बिचौलिए, पिघलाने की सुविधा का संचालक और पिघलाने की प्रक्रिया में लगे तीन व्यक्ति शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि यह मामला संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोहों की बढ़ती चालाकी को उजागर करता है, जो हवाई अड्डों पर अपने अंदरूनी संपर्कों का फायदा उठाते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए कई स्तरों वाले वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/