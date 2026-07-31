सूरत में रेड अलर्ट: अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की

सूरत, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के सूरत जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शुक्रवार सुबह से ही सूरत समेत आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और प्रशासन की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करें।
सूरत के कलेक्टर तेजस परमार ने आईएएनएस को बताया कि डीप डिप्रेशन धीरे-धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है और इसका सीधा असर सूरत जिले में दिखाई देने लगा है। शुक्रवार सुबह करीब चार बजे से ही जिले की लगभग सभी तहसीलों में बारिश शुरू हो गई थी। सुबह छह बजे से आठ बजे के बीच अधिकांश इलाकों में पांच से दस इंच तक बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश उमरपाड़ा तहसील में रिकॉर्ड की गई, जहां महज दो घंटे के भीतर करीब 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई।
कलेक्टर ने बताया कि मौसम विभाग ने दो दिन पहले ही रेड अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी थी। इसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। प्रशासन ने संभावित जलभराव वाले इलाकों की पहचान पहले ही कर ली थी और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लगातार सूचना दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा है। जिन क्षेत्रों में हर साल बारिश के दौरान पानी भर जाता है, वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी तहसीलदार, एसडीएम और तालुका विकास अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ते ही लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दलों की तैनाती भी पहले से कर दी गई है। सूरत शहर में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ और एसटीएफ की दो टीमें तैनात हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक विशेष बचाव दल को तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों के कई सरकारी स्कूलों और अन्य भवनों को अस्थायी राहत शिविर के रूप में तैयार किया गया है, ताकि यदि लोगों को उनके घरों से निकालना पड़े तो उन्हें सुरक्षित ठहराया जा सके। प्रशासन ने खाने-पीने, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।
कलेक्टर तेजस परमार ने कहा कि बारिश की तीव्रता दोपहर के बाद और बढ़ने की संभावना है। रात के समय भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है और शनिवार सुबह तक यही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे सूरत और आसपास के इलाकों के लिए बेहद संवेदनशील रहेंगे।
-- आईएएनएस
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