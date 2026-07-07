सुरक्षा में कटौती पर लालू प्रसाद यादव की दो टूक, कहा-मैं बिहार का शेर हूं, मुझे सुरक्षा की कोई चिंता नहीं

पटना, 7 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपनी सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है और उन्होंने खुद को "बिहार का शेर" बताया।

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सुरक्षा स्तर में कमी को लेकर आईएएनएस से विशेष बातचीत में लालू यादव ने कहा, "मैं बिहार का शेर हूं और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है।"

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कथित रूप से राजनीतिक निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "उन्हें निशाना बनाने दो।"

इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने जवाब दिया, "हां, हर कोई चुप है।"

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा पार्टी का प्रभावी नेतृत्व करने के सवाल पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, "हां, वह पार्टी को अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।"

उनकी ये टिप्पणी 2 जुलाई को बिहार की राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित पतों में से एक, पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले के एक नए अध्याय में प्रवेश करने के कुछ दिनों बाद आई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लगभग 20 वर्षों तक वहां रहने के बाद सरकारी बंगले को खाली कर दिया था।

राबड़ी देवी अपने पति लालू यादव के साथ कौटिल्य नगर स्थित परिवार के निजी आवास में स्थानांतरित हो गईं। राबड़ी देवी 2 फरवरी, 2006 से सरकारी बंगले में रह रही थीं।

यह आवास उन्हें विपक्ष की नेता के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आवंटित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, यह बंगला लालू परिवार का राजनीतिक केंद्र बन गया, जहां इंडी गठबंधन की कई बैठकें हुईं और यह वह स्थान बन गया जहां कई महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीतियों और निर्णयों को आकार दिया गया।

परिणामस्वरूप, 10 सर्कुलर रोड बिहार में आरजेडी की राजनीति का पर्याय बन गया। बंगले का कब्जा सौंपने से पहले राबड़ी देवी ने सरकारी स्वामित्व वाली वस्तुओं की आधिकारिक सूची के संबंध में चिंताएं जताई थीं।

उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर 2006 में जब उन्हें आवास आवंटित किया गया था, उस समय तैयार किए गए मूल शुल्क रजिस्टर और इन्वेंट्री सूची की मांग की।

सूत्रों के अनुसार, विभाग ने अभी तक मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकारी संपत्ति के संबंध में भविष्य में किसी भी विवाद या आरोप से बचने के लिए आवास को औपचारिक रूप से सौंपने से पहले सूची का सत्यापन किया जाना चाहिए। मामले के लंबित होने के बावजूद उन्होंने बंगला खाली कर दिया।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम