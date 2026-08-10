सरकारी सेवा में सफलता नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले असर से मापी जाती है: सीएम माझी

भुवनेश्वर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को कहा कि सरकारी सेवा में सफलता किसी पद से नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन में लाए गए बदलाव से मापी जाती है। सीएम माझी ने भुवनेश्वर में 16वें रोजगार मेले में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही सभा को भी संबोधित किया।

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मुख्यमंत्री माझी ने भुवनेश्वर में राज्यस्तरीय नौकरी मेले में 1,326 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये लोग राज्य सरकार के नौ विभागों में शामिल हो रहे हैं। इन विभागों में पंचायती राज और पेयजल, ऊर्जा, कृषि और किसान सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मत्स्य पालन और पशु संसाधन, खेल और युवा सेवाएं, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा और आबकारी विभाग शामिल हैं।

सीएम माझी ने भर्ती हुए लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी का मुख्य उद्देश्य जनसेवा है। उन्होंने उनसे कहा कि लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना उनका नैतिक कर्तव्य है।

उन्होंने कहा, "जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या के साथ आपके पास आए, तो सम्मानपूर्वक सुनना और तुरंत कार्रवाई करना ही सच्ची जनसेवा है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी लाभ और सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य निभाएं।"

उन्होंने कहा कि ओडिशा में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया है, ताकि साफ-सुथरा और मजबूत शासन तथा कुशल, अनुशासित और सेवा-भाव वाले अधिकारी और कर्मचारी मिल सकें। इसका लक्ष्य 2036 तक 'समृद्ध ओडिशा' का लक्ष्य हासिल करना और 2047 तक 'विकसित भारत' के विकास इंजन में योगदान देना है। जून 2024 से अब तक 45,408 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

सीएम माझी ने कहा कि युवाओं की असली क्षमता का इस्तेमाल करने में औद्योगिकीकरण के महत्व को समझते हुए सरकार पिछले दो वर्षों से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन कोशिशों के नतीजे के तौर पर पिछले दो सालों में राज्य में लगभग 21 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनसे 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

दो दिन पहले नई दिल्ली और नोएडा में हुए ओडिशा फूड प्रोसेसिंग रोडशो का जिक्र करते हुए सीएम माझी ने कहा कि उन्होंने 46 बैठकों में 208 निवेशकों के साथ आमने-सामने बातचीत की और 38 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में कुल 66,392 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है और इनसे 54,135 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

यह बताते हुए कि ओडिशा में अब रिवर्स माइग्रेशन (वापसी प्रवास) शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में औद्योगीकरण और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम