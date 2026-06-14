सरकार ने दो लाख युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की तैयारी शुरू की: सरमा

गुवाहाटी, 14 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को फेसबुक लाइव के जरिए अपनी सरकार के विकास एजेंडे और मुख्य नीतिगत प्राथमिकताओं के बारे में बताया। साथ ही, उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारी समर्थन के लिए राज्य की जनता का धन्यवाद भी किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि असम विधानसभा द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को मंजूरी देना एक अहम चुनावी वादे को पूरा करने जैसा है और इसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

सरमा ने घोषणा की कि 6 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र के बाद अगस्त से कई बड़ी कल्याणकारी योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी। इनमें ओरुनोदोई, निजुत मोइना, निजुत बाबू, जीवन प्रेरणा और जरूरी चीजों का सब्सिडी पर वितरण शामिल है।

सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर विजन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। इनमें गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, प्रस्तावित 18,000 करोड़ रुपए की नुमालीगढ़-गोहपुर सुरंग, बैहाटा चारियाली-तेजपुर फोर-लेन हाईवे, गुवाहाटी एयरपोर्ट-जालुकबारी एलिवेटेड कॉरिडोर और सिलीगुड़ी-सिलचर एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने पूरे असम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गुवाहाटी और तिनसुकिया को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण के राज्य के लंबे समय के लक्ष्य को भी दोहराया।

रोजगार पैदा करने के बारे में सरमा ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी वादों के मुताबिक दो लाख युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जबकि हैलाकांडी, होजई, बजाली और गोलपारा में नए मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है।

सरमा ने कहा कि डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने सिलचर में एक नए एयरपोर्ट और रूपसी एयरपोर्ट को लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर विकसित करने की योजनाओं के बारे में भी बात की।

असम की पहचान, संस्कृति, विरासत और ज़मीन की सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्राथमिकताएं राज्य के विकास एजेंडे के केंद्र में हैं।

उन्होंने जुलाई की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हस्ती के असम दौरे की संभावना का भी जिक्र किया और नागरिकों से अपील की कि वे इस दौरे से पहले गुवाहाटी को सुंदर बनाने के चल रहे प्रयासों में सहयोग करें।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर, सरमा ने मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को इसकी वजह बताया, और उम्मीद जताई कि ग्लोबल हालात स्टेबल होने पर कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने असम के लोगों को उनके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म की और राज्य की सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपनी सरकार के कमिटमेंट को दोहराया।

--आईएएनएस

एमएस/