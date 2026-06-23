सरकार किसी की मेहरबानी से नहीं, जनता के भरोसे चल रही : सीएम विजय

चेन्नई, 23 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दावा किया है कि वह उस पैसे को राज्य के खजाने में वापस ला रहे हैं, जिसे अलग-अलग विभागों में "पार्टी फंड" के नाम पर लूटा गया था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि जनता के भरोसे चल रही है।
मुख्यमंत्री ने जारी बयान में कहा है, "ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (टीएमएसएमएसी) के मामले में हुआ, हम उस पैसे को राज्य के खजाने में वापस ला रहे हैं जिसे अलग-अलग विभागों में "पार्टी फंड" के नाम पर लूटा गया था। हम अभी भी साफ-साफ कहते हैं, हम जनता के पैसे का एक पैसा भी नहीं छुएंगे। हम किसी और को भी इसे छूने नहीं देंगे। अगर कोई इसे छूता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने पहले भी ऐसा किया है, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे।"
विजय ने कहा, "जैसे-जैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या हर मुखौटा आखिरकार उतर नहीं जाएगा? यहां बहुत से लोग डरे हुए हैं और इसीलिए हमारे खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहे हैं। अब, वे एक नई कहानी लेकर आए हैं। उनका दावा है कि हमारी सरकार किसी की मेहरबानी से चल रही है। नहीं, यह सरकार जनता की कृपा और उन लोगों की वजह से चल रही है, जिनके पास ज़मीर है। कुछ लोग कहते हैं, "हमने ही उन्हें सत्ता में भेजा है।" अगर जिन लोगों का दावा है कि उन्होंने हमें सत्ता में भेजा, उन्हें कैबिनेट में पद दिए गए होते, तो अब इतना रोना-धोना और शिकायतें क्यों हो रही हैं?"
मुख्यमंत्री विजय ने आगे कहा, "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) का कहना है कि हमारा समर्थन करने का उनका फैसला स्वतंत्र था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया का कहना है कि उनका समर्थन भी एक स्वतंत्र फैसला था। तो फिर "हमने उन्हें सत्ता में भेजा" वाला दावा कहां से आता है? जनता सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही है।"
विजय ने कहा, "डॉ. अंबेडकर का सौ साल पुराना सपना अब पूरा हो गया है। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य मेरी बात सुनें। विपक्ष में जो लोग खुद को महिलाओं का रक्षक बताते हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट में कितनी महिलाओं को शामिल कियाय. हमारी कैबिनेट में चार महिलाओं को मंत्री पद दिया है। जिन्हें जनता ने नकार दिया है, उनसे हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं। सिर्फ़ वही लोग गठबंधन सरकार बनाने के लिए आगे आ सकते हैं, जो कह सकें, 'हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ईमानदार रहेंगे।' सिर्फ ऐसे लोग ही सत्ता और अधिकार साझा करने के लिए आगे आ सकते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वे शासन या सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आगे नहीं आ सकते। चाहे उनके पास बहुमत हो या न हो, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके पास हमेशा एक तैयार जवाब होता था कि 'लोग गठबंधन सरकारें नहीं चाहते।' आज जनता उन्हीं लोगों का मजाक उड़ा रही है।"
--आईएएनएस
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