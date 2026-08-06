सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा: भाजपा सांसद नरेश बंसल

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा सांसद नरेश बंसल ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर विपक्ष पर जुबानी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा पर की गई विवादित टिप्पणी, झारखंड में छात्रों के आंदोलन, राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम रद्द होने और संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट को लेकर अपनी राय रखी।

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संसद की कार्यवाही बाधित होने को लेकर नरेश बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की समान जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारु रूप से चले, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने की राजनीति कर रहा है। सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में विपक्ष सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए समय तय करता है, लेकिन सदन में आकर कार्यवाही नहीं चलने देता। संसद का समय बर्बाद करना केवल सरकार का नहीं, बल्कि देश की जनता का भी नुकसान है। सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष अपने सुझाव दे और जनहित के कानून पारित होने चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल मीडिया में बयानबाजी तक सीमित है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप कि गृह मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, इस पर नरेश बंसल ने कहा कि सरकार किसी भी प्रश्न से नहीं भाग रही है। यदि गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं तो गृह राज्य मंत्री मौजूद रहते हैं और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के तहत संबंधित मंत्री या राज्य मंत्री जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। उन्होंने विपक्ष पर इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।

कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी की विवादित टिप्पणी पर भाजपा सांसद ने कहा कि इस प्रकार के बयान सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं। सनातन को मानने वाले कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। पहले भी कांग्रेस सरकार के समय 'सैफरन टेररिज्म' जैसा जुमला गढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह समय की कसौटी पर टिक नहीं पाया। देश की जनता सनातन पर अगाध आस्था रखती है और ऐसे आरोप लगाने वालों को जनता स्वयं जवाब देती है।

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर नरेश बंसल ने कहा कि राज्य सरकार को छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करते रहे, वे झारखंड के छात्रों के समर्थन में आगे नहीं आ रहे हैं। विपक्ष ने पहले छात्र आंदोलनों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन अब वास्तविक मुद्दों पर छात्रों के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है।

राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम रद्द होने के बाद कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा किसी से डरती नहीं है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। अन्य दलों की तरह केवल एसी कमरों में बैठकर बयान जारी करना भाजपा की कार्यशैली नहीं है।

संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर भाजपा सांसद ने कहा कि जांच समिति ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उनके संबंध में जांच के दौरान पर्याप्त जानकारी सामने आई होगी। अब आगे की कार्रवाई कानून के दायरे में होगी और संबंधित एजेंसियां विधि सम्मत कार्रवाई करेंगी।

--आईएएनएस

पीएसके