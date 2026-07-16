सरकार अभी भी संसद में दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे: जयराम रमेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर संसद में संदिग्ध दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दृढ़ विश्वास जताया कि आवश्यक संख्या प्राप्त करना लगभग असंभव है। पार्टी ने कहा कि यदि सरकार दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में सफल भी हो जाती है, तो यह शर्मनाक बहुमत होगा और भारत के संविधान का अपमान होगा।

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पार्टी ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित वरिष्ठ सांसदों ने भाग लिया।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश और सांसद डॉ. नासिर हुसैन ने कहा कि रणनीति समूह ने संसद के 19 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान आने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और संभावित कानूनों पर चर्चा की।

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को अभी तक सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक निर्धारित है, लेकिन कांग्रेस को इससे किसी नतीजे की उम्मीद नहीं है क्योंकि यह हमेशा से एक 'बेकार औपचारिकता' रही है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री 17 अप्रैल को लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद परिसीमन विधेयक को एक बार फिर लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक का हमेशा से विरोध करती रही है और करती रहेगी।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि पार्टी उन सभी विपक्षी दलों की एकता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिन्होंने 17 अप्रैल को विधेयक के खिलाफ मतदान किया था और सरकार को शर्मनाक हार दी थी।

एक प्रश्न के उत्तर में जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेता डीएमके और आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों के संपर्क में हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, जयराम रमेश ने विश्वासपूर्वक कहा कि सरकार अभी भी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है और इसे हासिल करना मुश्किल लग रहा है, खासकर लोकसभा में। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीएमसी और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को तोड़ दिया है, जो संविधान का अपमान है।

टीएमसी के दलबदलू सदस्यों के राष्ट्रवादी नागरिक दल (एनसीए) में शामिल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी महज तीन साल पहले बनी थी और इसे मान्यता भी नहीं मिली थी, लेकिन अचानक यह एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक समूह बन गई है, जिसने तेलुगु देशम पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि गृह मंत्री ने दलबदलू सांसदों के लिए इस पार्टी को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया है। फिर भी, उन्होंने कहा कि सरकार को अभी लंबा सफर तय करना है और दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल करना लगभग असंभव है।

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी-शरद पवार द्वारा परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की खबरों पर एक प्रश्न के उत्तर में, जयराम रमेश ने बताया कि सुप्रिया सुले पहले ही इन खबरों का विस्तार से खंडन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की कहानियां फैलाई जा रही हैं।

--आईएएनएस

एमएस/