साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून 2026 तक

लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है, आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

Read More

मेष लग्नराशि: इस सप्ताह मेष राशि के जातक एव जातिकाओं को शुरुआत में धन खर्च की अधिकता परेशान कर सकती है। इस हफ्ते आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। इस हफ्ते आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। क्रोध की अधिकता संभव है अतः संयम बनाए रखें। धन लाभ को लेकर इस हफ्ते स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी।

वृषभ लग्नराशि: इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक एव जातिकाओं को धन संबंधी मामलों में कुछ अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे। प्रेमी वर्ग के जातकों के लिए हफ्ता अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। इस हफ्ते आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते है। इस हफ्ते आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। माता द्वारा आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है।

मिथुन लग्नराशि: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातक एव जातिकाओं को धन का लाभ तो मिलेगा, किंतु आपके खर्चों में वृद्धि बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र के लिहाज से हफ्ता अच्छा बना हुआ है, इस हफ्ते आपको कुछ नए कार्य प्राप्त हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। आपको निद्रा में कमी, बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। कोई पुराना अटका हुआ काम इस हफ्ते पूर्ण हो सकता है। मित्रों से मुलाकात होगी। किसी सामान के खोने की संभावना बन सकती है।

कर्क लग्नराशि: इस सप्ताह कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं को नए व्यापारिक अनुबंध प्राप्त होने की संभावना रहेगी। यह हफ्ता आपको अच्छे फल देने वाला साबित हो सकता है। धन लाभ को लेकर इस हफ्ते आपको नए मार्ग प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध के लिहाज से हफ्ता अच्छा बना हुआ है। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। संतान के साथ प्रेम भाव में वृद्धि होगी। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा बना हुआ रहेगा।

सिंह लग्नराशि: इस सप्ताह सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं को शुरुआती दिन में कुछ शारीरिक दिक्कत महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस हफ्ते आपका वैवाहिक जीवन अच्छा तथा सुखद बना रहेगा। इस हफ्ते आपको मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। धन लाभ के लिहाज से हफ्ता आपको अच्छे फल दे सकता है।

कन्या लग्नराशि: इस सप्ताह कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। इस हफ्ते व्यापार तथा नौकरी में आप अधिक परिश्रम करते नजर आएंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा तथा उनके द्वारा आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। हफ्ते का मध्य भाग आपको कुछ शारीरिक तथा मानसिक परेशानी दे सकता है। इस हफ्ते आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। छात्रों के लिए हफ्ता सामान्य बना रहेगा।

तुला लग्नराशि: इस सप्ताह तुला राशि के जातक एवं जातिकाओं को कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बना कर चलना आपके लिए हितकर रहेगा। इस हफ्ते सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। हफ्ते का मध्य भाग आपको कुछ राहत दे सकता है। धन से जुड़ी समस्याएं इस हफ्ते परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते ऐसे कार्यों से दूर बने रहें, जहां मान-सम्मान की हानि होती हो।

वृश्चिक लग्नराशि: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातक एवं जातिकाओं को कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। इस हफ्ते धन का आवागमन सामान्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में इस हफ्ते कुछ उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं। इस हफ्ते आप में क्रोध और चिड़चिड़ाहट की मात्रा बढ़ सकती है। व्यापारिक लाभ आपको मिलेगा, किंतु साझेदारों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें।

धनु लग्नराशि: इस सप्ताह धनु राशि के जातक एवं जातिकाओं को शुरू के दिनों में कुछ शारीरिक कष्ट मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने विरोधियों के ऊपर हावी बने रहेंगे, तथा वे आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। कामकाज के लिहाज से हफ्ता अच्छा बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ मतभेद से बचें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। अचानक धन का लाभ आपको खुश करेगा। पुराने अटके कार्य इस हफ्ते संपन्न हो सकते हैं।

मकर लग्नराशि: इस सप्ताह मकर राशि के जातक एवं जातिकाओं को अपने पराक्रम के बल पर कार्यों में सफलता की प्राप्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपका प्रभाव बहुत अच्छा बना रहेगा, अधिकारी तथा सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हफ्ते का मध्य भाग आपको कुछ परेशान कर सकता है। पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों को अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं।

कुंभ लग्नराशि: इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक एवं जातिकाओं की सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। इस हफ्ते पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है। अतः व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे तथा आपके जीवनसाथी को कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। छात्रों को इस हफ्ते अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी।

मीन लग्नराशि: इस सप्ताह मीन राशि के जातक एवं जातिकाओं को कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। इस हफ्ते आपके पराक्रम तथा साहस में वृद्धि होगी। जीवनसाथी को इस हफ्ते कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को इस हफ्ते अच्छे लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इस हफ्ते किसी यात्रा का योग भी बन सकता है। धन संबंधी विषयों को लेकर आपकी चिंताए भी इस हफ्ते कम हो सकती है।

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

प्रस्तुति: कलाशांति ज्योतिष

मोबाइल नं: 91-6261231618

मेल: कलाशांतिज्योतिष@.जीमेल.जीमेल.कॉम