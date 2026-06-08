सोपोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत दो ड्रग तस्करों की 66 लाख रुपए की संपत्ति जब्त

सोपोर, 8 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की सोपोर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 66 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इसी के साथ पुलिस की ओर से नार्को-फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज है।
सोपोर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में चल रहे '100-दिन के नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत एक बड़ी कार्रवाई में सोमवार को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के चैप्टर वीए के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की अवैध रूप से हासिल की गई 66 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की।
जब्त की गई संपत्तियां में जहूर अहमद शाह (निवासी: हनफिया कॉलोनी, आरामपोरा, सोपोर) और मंजूर अहमद बाबा (निवासी: मगरायपोरा, सोपोर) के नाम शामिल हैं। जहूर अहमद शाह का नाम एनडीपीएस एक्ट के तहत सोपोर पुलिस स्टेशन की एफआईआर नंबर 143/2015 और तारजू पुलिस स्टेशन की एफआईआर नंबर 24/2023 में शामिल हैं। वहीं, मंजूर अहमद बाबा का नाम एनडीपीएस एक्ट के तहत सोपोर पुलिस स्टेशन की एफआईआर नंबर 184/2023 में शामिल हैं।
एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई वित्तीय जांच के दौरान, सोपोर पुलिस ने ऐसी संपत्तियों की पहचान की जो कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से हासिल की गई थीं। ये संपत्तियां आरोपियों की ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपात में बहुत ज्यादा पाई गईं। इसी के आधार पर सोपोर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत कार्रवाई करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जब्ती की कार्यवाही पूरी होने तक फ्रीजिंग/जब्ती के आदेश जारी किए।
आरोपी जहूर अहमद शाह की जब्त की गई संपत्तियों में हनफिया कॉलोनी, आरामपोरा में रिहायशी घर, 13 मरला जमीन (घेराबंदी वाली) और एक स्कूटी शामिल हैं, जिसकी कीमत लगभग 40,82,717 रुपए है। वहीं, आरोपी मंजूर अहमद बाबा की जब्त की गई संपत्तियों में मगरायपोरा में रिहायशी घर और हथलांगू में 01 कनाल 06 मरला जमीन (साथ में प्लिंथ और निर्माण सामग्री) शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 25,73,567 रुपए है।
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों को जब्ती के नोटिस दिए गए। यह कार्रवाई सोपोर पुलिस की उस लगातार चल रही रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद ड्रग तस्करी नेटवर्क के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और जिले में चल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार के पूरे सिस्टम को खत्म करना है।
--आईएएनएस
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