सपा सरकार में पेपर लीक पर नहीं होती थी कार्रवाई : ओम प्रकाश राजभर

अंबेडकरनगर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अंबेडकरनगर में महिला आरक्षण, पेपर लीक, कानून-व्यवस्था और राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा।

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ओमप्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी।

राजभर ने विपक्ष से सवाल किया कि जब यह विधेयक सदन में लाया गया था, तब इसका विरोध किसने किया था? उन्होंने कहा कि जनता जनप्रतिनिधियों को जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन भेजती है, न कि बाहर ड्रामा करने के लिए।

आजमगढ़ की हालिया घटना का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि एक राजभर युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी एक आंख में चोट लगी। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चार लोगों को आरोपी बनाया गया है।

पेपर लीक के मुद्दे पर राजभर ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सपा नेता आज पेपर लीक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी सरकार के समय की व्यवस्था भी याद करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान पेपर बिकते थे और नकल के सहारे परीक्षाएं पास की जाती थी।

राजभर ने दावा किया कि सपा शासन में गांव-गांव जाकर नौकरियां बेचने के आरोप भी लगते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा शासनकाल में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि भर्ती कैसे की जाती है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। योगी सरकार ने नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी और इसके लिए कहीं एक रुपए की भी रिश्वत नहीं देनी पड़ी।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम