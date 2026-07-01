सीपी राधाकृष्णन ने वेंकैया नायडू को जन्मदिन की दी बधाई, डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर भी दिया विशेष संदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तीन अलग-अलग संदेश जारी किए। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर देशभर के डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

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पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता और प्रतिष्ठित राजनेता हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा समर्पित होकर काम किया, संसदीय परंपराओं का सम्मान किया और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए। उपराष्ट्रपति ने उनके स्वस्थ, दीर्घ और सुखमय जीवन की कामना की।

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर जारी संदेश में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण, कौशल और मानवीय सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, देशभर में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और डिजिटल हेल्थ सेवाओं का तेजी से बढ़ता उपयोग भारत की बड़ी उपलब्धियां हैं।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाने, चिकित्सा विज्ञान को अनुसंधान और नवाचार के जरिए आगे बढ़ाने तथा मानवता की सेवा करने का जो उदाहरण पेश किया है, वह कर्तव्य, त्याग और करुणा की सर्वोच्च भावना को दर्शाता है। उन्होंने चिकित्सा जगत के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

वहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत की आर्थिक प्रगति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईमानदारी, पारदर्शिता और पेशेवर मूल्यों के साथ वे जवाबदेही को मजबूत करते हैं, संस्थानों को सशक्त बनाते हैं और उद्योग-व्यापार की प्रगति में अहम योगदान देते हैं।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने बताया कि वह बुधवार शाम 6 बजे विज्ञान भवन में आयोजित 78वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे समारोह में शामिल होकर इस पेशे से जुड़े अपने विचार साझा करेंगे और उत्कृष्टता तथा सेवा की भावना का सम्मान करेंगे।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम