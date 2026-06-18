सपा छोड़ने की अटकलों पर सांसद सनातन पांडे का दो-टूक जवाब, बोले- 'किसी में खरीदने की हैसियत नहीं'

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर के 'बागी बलिया' वाले दावे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे समाजवाद और समाजवादी पार्टी से अलग नहीं कर सकती है।

Read More

ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सबसे पहले, मैं उन्हें विस्तृत जानकारी देने के लिए धन्यवाद देता हूं और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। यह एक सीधा जवाब है। जीवन भर, चाहे मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, चाहे मैं सांसद रहूं या न रहूं, मेरा पूरा अस्तित्व समाजवाद में निहित है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे समाजवाद और समाजवादी पार्टी से अलग नहीं कर सकती।"

उन्होंने आगे कहा, "वे (राजभर) जिस ताकत के बल पर बोल रहे हैं, उसकी हैसियत यही है कि वह हमारे जैसे लोगों को डरा सकती है या एनकाउंटर कर सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे जिनके बलबूते बोल रहे हैं, चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, सनातन पांडे को खरीदने की हैसियत उन लोगों में नहीं है।"

सनातन पांडे ने कहा, "मैं समाजवादी पार्टी का सांसद हूं और मेरे पास कोई भी अवैध संपत्ति नहीं है। मेरे पास नाना की दी हुई जमीन है। सदन के खाते के अलावा मेरा कोई खाता नहीं है।" उन्होंने कहा, "मैंने बुधवार को पहली बार देखा कि पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में ब्राह्मण कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे। सभी ने एक स्वर से कहा था कि 2014 में जिस तरह भाजपा का साथ दिया था, हमारी उम्मीदों के ठीक विपरीत सबसे ज्यादा प्रताड़ित इस सरकार में ब्राह्मण है। प्रदेश में सबसे अधिक ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए। सबसे अधिक हाफ-एनकाउंटर हुए तो वह ब्राह्मणों के हुए। ब्राह्मण मूलत: समाजवादी होता है।"

सपा सांसद ने आगे कहा, "ब्राह्मण गांव में रहने वाला ऐसा समाज है, जिसके संबंध हर जाति के साथ होते हैं और वह सभी को अपना समझता है। ब्राह्मण जन्म से ही समाजवादी है। इसको प्रदेश के लोगों ने भी स्वीकार किया कि 5 अगस्त की बैठक में इतिहास रचा जाएगा। उस भीड़ को देखकर यह लोग हताश हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी से और लोग टूट सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जीवन के अंतिम समय में कार्यालय की पहरेदारी भी करने का अवसर मिलेगा तो मैं सब कुछ समर्पित करते हुए पार्टी के लिए वह काम भी करूंगा।

दरअसल, ओमप्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी में टूट का दावा कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को यह भी कहा कि सपा के कार्यक्रम में ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे 'बागी बलिया' का लाल बहुत आहत है। घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। टूट होकर रहेगी। बता दें कि बलिया से सपा के सनातन पांडेय वर्तमान सांसद हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/