सोनम वांगचुक को लेकर बोले जाहिद बेग, बिना बातचीत किए उठा ले गई पुलिस

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरना स्थल से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अचानक सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता जाहिद बेग रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध स्थल पर पहुंचे और सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी बात रखी।

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जाहिद बेग ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हुआ है। आज बड़ी संख्या में लोग इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत या हालचाल लेने के लिए भी कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से छात्रों और इस आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ खड़ी है।

सपा नेता ने आरोप लगाया कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को पुलिस धरना स्थल से लेकर गई, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक है।

जाहिद बेग ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना और संवाद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन को लेकर सरकार और प्रशासन को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को देशभर में समर्थन मिल रहा है और ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में छात्रों और युवाओं की आवाज के साथ खड़ी रहेगी।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार खुलकर समाजवादी पार्टी (सपा) नेता सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। इसे पहले गुरुवार को लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पर पहुंची थीं, जहां उन्होंने सीजेपी की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी