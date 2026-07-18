सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने पर बोले अन्ना हजारे, 'समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है'

अहमदनगर, 18 जुलाई (आईएएनएस)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शनिवार को केंद्र सरकार से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ बातचीत करने की अपील की। ​​20 दिनों की भूख हड़ताल के कारण तबीयत बिगड़ने पर वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि समस्या का समाधान बातचीत और आपसी समझ से ही हो सकता है।

उन्होंने कहा कि जहां तक ​​संभव हो, बातचीत करके ही इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर हम समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर मामला बेवजह खिंचता है तो इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा।

अन्ना हजारे ने 2011 में दिल्ली के जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में 13 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

आखिरकार, अन्ना हजारे ने अपनी हड़ताल तब खत्म की जब तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार लोकपाल बिल के लिए एक संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने पर सहमत हो गई।

दूसरी ओर, वांगचुक नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे।

इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कर रही थी।

इस बीच, सफदरजंग अस्पताल ने एक नया मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सोनम वांगचुक में डिहाइड्रेशन, कंपन्सेटेड एसिडोसिस, सीरम पोटेशियम की कमी, 78 एमजी/डीएल ब्लड शुगर और यूरिनरी कीटोन बढ़ने के लक्षण दिख रहे हैं, जबकि वे अभी भी IV फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन और दवा लेने से इनकार कर रहे हैं।

अस्पताल के अनुसार, भर्ती होने के समय वांगचुक होश में थे और उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर, जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन, स्थिर थे।

हालांकि, मेडिकल जांच में डिहाइड्रेशन, कंपन्सेटेड एसिडोसिस, सीरम पोटेशियम में कमी और 78 एमजी/डीएल ब्लड शुगर का पता चला। अस्पताल ने यह भी बताया कि भर्ती होने के समय यूरिनरी कीटोन का स्तर 1 प्लस था, जो दिन में बाद में बढ़कर 3 प्लस हो गया।

वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल को एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी करने को कहा, ताकि वे अपने पति को पसंद के मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने इलाज में पारदर्शिता की कमी का हवाला दिया।

--आईएएनएस

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