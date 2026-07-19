सेना ने बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर के राजौरी में तेजी से बचाव अभियान चलाकर 11 नागरिकों की जान बचाई

जम्मू, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सेना ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तेजी से बचाव अभियान चलाया और 11 नागरिकों को बचाया।

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रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि हिम्मत, पेशेवर रवैया और मानवीय मदद के प्रति समर्पण दिखाते हुए, व्हाइट नाइट कॉर्प्स के तहत भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित राजौरी जिले में अलग-अलग जगहों पर फंसे 11 नागरिकों (जिनमें पांच बच्चे भी शामिल थे) को सुरक्षित बचाया। ये लोग लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण फंस गए थे।

पहले ऑपरेशन में, सेना के जवानों ने थानामंडी के दक्षिण में चुरुंग गांव के पास एक उफनते नाले में फंसे नौ नागरिकों (जिनमें पांच बच्चे शामिल थे) की खबर मिलने पर तुरंत कार्रवाई की। पानी के तेज बहाव और मुश्किल मौसम के बावजूद, बचाव दल समय पर मौके पर पहुंचे और सभी फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला।

एक साथ चल रहे दूसरे बचाव अभियान में, इंजीनियर रेजिमेंट के जवानों ने 17 से 20 साल की उम्र के दो युवकों को बचाया, जो राजौरी से लगभग 12 किलोमीटर दूर धनगरी के पास नौशेरा तवी नदी के बीच एक टापू पर फंस गए थे।

असाधारण हिम्मत और कौशल दिखाते हुए, बचाव दल ने पानी के तेज बहाव का सामना किया और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में उन्हें राजौरी के नागरिक प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में उनके परिवारों को सौंप दिया गया।

समय पर किए गए ये बचाव अभियान प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान लोगों की जान बचाने और उनकी मदद करने के प्रति भारतीय सेना के अटूट संकल्प को दिखाते हैं।

सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बेहतरीन तालमेल ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों बचाव अभियान बिना किसी जान-माल के नुकसान के सफलतापूर्वक पूरे हों।

बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना देश और उसके नागरिकों की सेवा करने के अपने संकल्प पर अडिग है और संकट के समय में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

अचानक आई बाढ़ ने पुंछ और राजौरी जिलों में भारी तबाही मचाई है; बफलियाज इलाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य अभी भी लापता हैं।

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुबह बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए नई दिल्ली से तुरंत जम्मू लौट आए।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम