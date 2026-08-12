सेना ने अगरतला एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की

अगरतला, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारतीय सेना ने अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम (एमबीबी) एयरपोर्ट पर तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के जवानों के लिए दो सप्ताह का खास टैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया।

रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना के 'रेड शील्ड डिवीजन' की देखरेख में 27 जुलाई से 8 अगस्त तक 'मिलिट्री-सिविल फ्यूजन' पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 13 दिन का एक व्यापक मॉड्यूल शामिल था। इसे ऑपरेशनल तैयारी को बेहतर बनाने, बेहतर तालमेल बिठाने और बदलते खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था।

दो सप्ताह तक चली इस ट्रेनिंग के दौरान, भारतीय सेना के एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर ने इसमें शामिल सीआईएसएफ जवानों को कड़ी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी। इन मॉड्यूल्स में एडवांस्ड एक्सेस कंट्रोल, सुरक्षा घेरे को मजबूत करना, तोड़-फोड़ रोकने के उपाय, काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन, तेजी से इमरजेंसी रिस्पॉन्स और महत्वपूर्ण पब्लिक व एविएशन एसेट्स की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड रणनीतियां शामिल थीं।

समापन समारोह में अधिकारियों ने बताया कि इस संयुक्त पहल ने सेना की टैक्टिकल कॉम्बैट विशेषज्ञता और सीआईएसएफ की एविएशन सिक्योरिटी की विशेष जिम्मेदारी को एक साथ लाने का अपना मकसद सफलतापूर्वक पूरा किया। ट्रेनिंग के दौरान शामिल जवानों ने प्रोफेशनल स्किल, शारीरिक सहनशक्ति और ऑपरेशनल तालमेल का प्रदर्शन किया।

प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन सेना की क्षमता बढ़ाने और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के साथ संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने की लगातार कोशिशों को दिखाता है।

इस बेहतर ट्रेनिंग के साथ, एमबीबी एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की टुकड़ी अब आधुनिक खतरों से निपटने की क्षमताओं से लैस हो गई है, ताकि इस क्षेत्र में हवाई सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सेना और असम राइफल्स ने पहले भी सीआईएसएफ जवानों के लिए ऐसी ही ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए थे।

सीआईएसएफ पूर्वोत्तर क्षेत्र के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अगरतला का एमबीबी एयरपोर्ट भी शामिल है। यह गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एलजीबीआईए) के बाद इस क्षेत्र का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है।

--आईएएनएस

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