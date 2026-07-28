सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर रक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को दिया भरोसा

रायपुर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा कर भारतीय सेना में "बस्तर रेजिमेंट" के गठन की मांग की गई थी। अब रक्षा मंत्री ने विजय शर्मा को पत्र भेजकर भरोसा दिया है।

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उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा था, "छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के जवान विगत वर्षों में नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी वीरता एवं अदम्य साहस का परिचय दे चुके हैं। ये दुर्गम क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों में भी गुरिल्ला युद्ध में अभ्यस्त हैं। भारतीय सेना में "बस्तर रेजिमेंट' का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता में योगदान देने वाली एक रणनीतिक पहल होगी। यह बस्तर के युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक सुनियोजित मार्ग प्रदान करेगी, साथ ही क्षेत्र में गौरव, अनुशासन और आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देगी। अतः भारतीय सेना में 'बस्तर रेजिमेंट' की स्थापना किये जाने का सादर अनुरोध है।"

अब इस पत्र के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है, "विजय शर्मा, आपका दिनांक 26 जून, 2026 का पत्र प्राप्त हुआ जो भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना किये जाने के संबंध में है। उपर्युक्त मामले की जांच करवाई जा रही है।"

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पत्र एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना...।" मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावना जताई है। बस्तर रेजिमेंट के गठन को लेकर राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि इससे बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में सेवा का नया अवसर मिलेगा।

गौरतलब है कि रेजिमेंट सेना की एक संगठित सैन्य इकाई होती है। यह सैनिकों का ऐसा समूह होता है, जिसकी अपनी पहचान, परंपराएं, इतिहास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक ढांचा होता है।

--आईएएनएस

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