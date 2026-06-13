सुमित रॉय की तलाश में अभिषेक बनर्जी के आवास पर छापेमारी, नहीं मिला कोई सुराग

कोलकाता, 13 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर से एक टीम ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर शनिवार तड़के उनके कार्यकारी सहायक सुमित रॉय की तलाश में तलाशी ली।

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पश्चिम मिदनापुर के सालबोनी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ एक टीम पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड स्थित आवास पर तड़के लगभग 3 बजे पहुंची।

कुछ ही देर में स्थानीय कालीघाट पुलिस स्टेशन से भी एक टीम मौके पर पहुंची।

सबसे पहले, पुलिस टीम ने दरवाजे पर बार-बार दस्तक दी। कोई जवाब न मिलने पर भी संयुक्त टीम आवास के बाहर इंतजार करती रही।

अंततः, दो घंटे से अधिक इंतजार के बाद उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों की मदद से प्रवेश द्वार का ताला तोड़कर आवास में प्रवेश किया।

छापेमारी और तलाशी अभियान का उद्देश्य रॉय का पता लगाना था, जो वर्तमान में सालबोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में फरार है।

पता चला है कि रॉय के खिलाफ सालबोनी पुलिस स्टेशन में भूमि हड़पने के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। पश्चिम मिदनापुर पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा को उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर भूमि हड़पने और जबरन वसूली सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया था। हालांकि, राज्य पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हाजरा और रॉय के खिलाफ आरोप एक ही मामले से संबंधित हैं या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के आवास पर तलाशी रॉय के मोबाइल की अंतिम टावर लोकेशन के आधार पर की गई थी।

राज्य पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब सालबोनी पुलिस स्टेशन की टीम रॉय का पता लगाने के लिए कोलकाता रवाना हुई, तो टावर लोकेशन से पता चला कि रॉय का मोबाइल कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर था।

टावर लोकेशन से यह भी पता चला कि रॉय का मोबाइल लगभग 2:30 बजे तक उसी स्थान पर मौजूद था।

हालांकि, लगभग दो घंटे तक चले गहन तलाशी अभियान के बाद भी रॉय आवास पर नहीं मिला और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाका छोड़ दिया।

इसी बीच, छापेमारी की खबर मिलते ही ममता बनर्जी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित अपने पास के आवास से घटनास्थल पर पहुंचीं।

बाद में, अभिषेक बनर्जी ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया और मीडियाकर्मियों को बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने प्रवेश द्वार का ताला तोड़कर उनके आवास में प्रवेश किया।

--आईएएनएस

एमएस/