समाज के आखिरी व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

नासिक, 12 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार को कहा कि सरकार और प्राइवेट संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि अच्छी हेल्थकेयर समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं।

बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार सभी की सेहत और भलाई को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा दिया है और आज योग दुनिया भर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है।

उन्होंने एक हेल्दी और बीमारी-मुक्त जिंदगी सुनिश्चित करने के लिए योग और पर्यावरण के अनुकूल लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।

बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई हैं और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी पहल शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से भी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं; नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ-साथ रिसर्च पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

मेडिकल रिसर्च की अहमियत पर जोर देते हुए बिरला ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और संस्थानों को मौजूदा और नई बीमारियों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत को मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन में अपनी क्षमताओं को और मजबूत करना चाहिए।

विज्ञान और हेल्थकेयर में भारत की बढ़ती क्षमताओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि एक समय था जब भारत हेल्थकेयर के कई क्षेत्रों में विकसित देशों पर निर्भर था।

हालांकि, महामारी के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने में अहम योगदान दिया, जिसने अभूतपूर्व वैश्विक संकट के समय मानवता की सेवा की।

उन्होंने जोर दिया कि केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और नई बीमारियों से निपटने के लिए असरदार तरीके विकसित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

बिरला ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रिसर्च और इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

यह देखते हुए कि नई बीमारियां अचानक सामने आ सकती हैं और गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ रिसर्च, इनोवेशन और वैज्ञानिक क्षमताओं में निवेश भी जरूरी है।

--आईएएनएस

एससीएच