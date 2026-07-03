सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50 हजार का इनामी समेत चार गिरफ्तार

सुल्तानपुर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में गुरुवार-शुक्रवार देर रात गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में 50 हजार रुपए के इनामी बदमाश समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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तीन बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह ने बताया कि जिले में रात के समय चोरी और सेंधमारी की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार गश्त, चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान रात करीब 3 बजे जयसिंहपुर थाना पुलिस पीढ़ी टोल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी सूचना मिली कि एक जीप कंपास में कुछ संदिग्ध लोग चोरी की वारदात को अंजाम देने की नीयत से इलाके में घूम रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीन बदमाश घायल हो गए।

गिरफ्तार आरोपियों में अनिकेत चौहान, आकाश, मिथिलेश चौहान और अजय कुमार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, अनिकेत चौहान पर 52 मुकदमे दर्ज हैं, और वह 50 हजार रुपए का इनामी बदमाश भी है। आकाश पर 46, मिथिलेश चौहान पर 26, और अजय कुमार पर 22 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन देशी तमंचे, 22 जिंदा कारतूस, करीब 11 लाख रुपए नकद और कुछ ज्वेलरी बरामद की है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चोरी करने की नीयत से इलाके में आए थे। पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस