सुखबीर सिंह बादल ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब में पेपर लीक पर बहस की चुनौती दी

बठिंडा, 10 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब में 10 से ज्यादा पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर खुली बहस की चुनौती दी।

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उन्होंने केजरीवाल से यह बताने को कहा कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने और 10 लाख से ज्यादा छात्रों के प्रभावित होने के बावजूद किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

सुखबीर सिंह बादल सरकारी राजिंदरा कॉलेज में 'भविख बचाओ मोर्चा' के तहत हो रहे धरने को संबोधित कर रहे थे। इस मोर्चे का नेतृत्व अकाली दल की स्टूडेंट विंग, 'स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया' (एसओआई) कर रही है, जो मंत्री हरजोत बैंस और बलबीर सिंह के इस्तीफे और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

दिल्ली के छात्रों के लिए दिखावटी सहानुभूति दिखाने और वहां 'धरना' देने के लिए केजरीवाल की आलोचना करते हुए बादल ने उनसे पूछा कि वह पंजाब के छात्रों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, "क्या वे आपके बच्चे नहीं हैं? आप पंजाब के छात्रों के साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं? उनके अधिकारों के लिए कौन लड़ेगा?"

केजरीवाल को पंजाब में उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी में खुली बहस की चुनौती देते हुए बादल ने कहा, "मैं आपकी पोल खोल दूंगा। मैं पंजाब की जनता के सामने यह साफ कर दूंगा कि आपने कैसे पेपर लीक किए। कैसे बाहरी लोगों को नौकरियां दी गईं, इसके लिए मैं तथ्य और आंकड़े पेश करूंगा, और कैसे पंजाब के युवाओं को नजरअंदाज किया गया।"

प्रदर्शन कर रहे छात्रों के 'हरजोत बैंस इस्तीफा दें' के नारों के बीच बादल ने 'आप' सरकार की इस बात के लिए भी निंदा की कि वह पेपर लीक की घटनाओं से इनकार कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने पहले एक पोस्ट में इसे स्वीकार किया था और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के कारण कई भर्तियों पर रोक लगा दी थी।

उन्होंने कहा, "अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो हजारों छात्र यहां 'धरना' नहीं दे रहे होते।" साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जब तक 'दोषी' मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

छात्रों से 'दिल्ली वालों' को पंजाब से हमेशा के लिए बाहर करने का संकल्प लेने का आग्रह करते हुए बादल ने कहा, "एसएडी उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की अपनी पार्टी है; हम आपकी सुरक्षा का वादा करते हैं क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और यह हमारा घर है। हम बाहरी नहीं हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क है।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी