संजय जाजू तेलंगाना के नए मुख्य सचिव नियुक्त, रेवंत रेड्डी सरकार ने अहम विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा

हैदराबाद, 26 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी संजय जाजू को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी जाजू 30 जून को रिटायर हो रहे के. रामकृष्ण राव की जगह लेंगे।

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सरकार ने एक और आदेश जारी करके मुख्य सचिव को कुछ अहम विभागों का 'फुल एडिशनल चार्ज' भी सौंपा है।

वह सरकार के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (उद्योग और वाणिज्य, आईटीई एवं सी विभाग) और सीएमओ में उद्योग और निवेश सेल तथा 'स्मार्ट प्रोएक्टिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी' (स्पीड) के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे।

जाजू की नियुक्ति तय मानी जा रही थी, क्योंकि केंद्र ने सिर्फ दो दिन पहले ही उन्हें तेलंगाना वापस भेजने की मंजूरी दी थी। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे थे।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने इस अनुभवी अधिकारी को इसलिए चुना, क्योंकि वह पिछली बीआरएस सरकार से जुड़े नहीं थे।

हालांकि वरिष्ठ अधिकारी जयेश रंजन और विकास राज भी 1992 बैच के ही हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जाजू को इसलिए प्राथमिकता दी, क्योंकि वह फरवरी 2029 के आखिर में रिटायर होंगे।

चूंकि बाकी दो अधिकारी 2027 और 2028 में रिटायर होने वाले हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो 2028 के आखिर में होने वाले अहम चुनावों तक शीर्ष पद पर बना रहे।

जाजू ने केंद्र सरकार के साथ 15 साल काम किया है और उन्हें 'नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' की ऑनलाइन सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें शुरू करने का श्रेय दिया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव बनने से पहले उन्होंने रक्षा उत्पादन विंग में अतिरिक्त सचिव और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम किया।

अविभाजित आंध्र प्रदेश में संजय जाजू ने तत्कालीन हैदराबाद नगर निगम के कमिश्नर और आईटी विभाग में सचिव के तौर पर काम किया था। दूसरी ओर, सरकार ने 30 जून से आईएफएस अधिकारी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. सी. सुवर्णा को सेवा से मुक्त कर दिया।

आईएफएस अधिकारी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) व मुख्य वन्यजीव वार्डन विनय कुमार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सरकार ने कुछ अन्य आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी