सीजेपी ने कोलकाता पुलिस को ईमेल भेजकर शहर में रैली निकालने के लिए मांगी इजाजत

कोलकाता, 23 जुलाई (आईएएनएस)। नीट परीक्षा पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर अपने आंदोलन को नई दिल्ली से बाहर ले जाने की कोशिश में कॉकरोच जनता पार्टी ने कोलकाता पुलिस से शहर में एक रैली निकालने की अनुमति मांगी है। यह रैली सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जारी अनशन के समर्थन में प्रस्तावित है।

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, 19 जुलाई को कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) को ईमेल भेजकर 22 जुलाई को शाम 4 बजे से उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से मध्य कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड तक रैली निकालने की अनुमति मांगी गई थी। यह ईमेल कथित तौर पर देदीप्यो गांगोपाध्याय ने भेजा था।

बाद में पुलिस अधिकारियों ने 22 जुलाई को प्रस्तावित इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद पुलिस को उसी ईमेल पते पर एक और ईमेल मिला, जिसमें 24 जुलाई को उसी मार्ग पर रैली निकालने की अनुमति मांगी गई। यह ईमेल भी देदीप्यो गांगोपाध्याय की ओर से भेजा गया था। दूसरे ईमेल के बाद कोलकाता पुलिस ने गांगोपाध्याय के बारे में जांच शुरू की, जिन्होंने खुद को सीजेपी का सक्रिय सदस्य बताया है।

इस घटनाक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की वार्षिक शहीद दिवस रैली में घोषणा की थी कि वह नीट पेपर लीक और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में नई दिल्ली जाएंगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कोलकाता में रैली की अनुमति मांगने वाला दूसरा ईमेल भी उसी दिन भेजा गया था।

गुरुवार को मीडिया से बातचीत में देदीप्यो गांगोपाध्याय ने पुष्टि की कि रैली की अनुमति के लिए ईमेल उन्होंने ही भेजे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली है।

उन्होंने कहा, "हमने छात्रों, युवाओं और नागरिक समाज के लोगों को इस रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती के बदले नकद लेने के कथित घोटाले या शिक्षा से जुड़े अन्य विवादों में शामिल लोगों से रैली से दूर रहने को कहा गया है।"

जब उनसे पूछा गया कि अगर पुलिस अनुमति नहीं देती है तो क्या रैली निकाली जाएगी, तो गांगोपाध्याय ने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

इस बीच, कोलकाता पुलिस ने कहा कि यदि बिना अनुमति के रैली निकाली जाती है तो उससे निपटने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी