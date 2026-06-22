सुहरावर्दी के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे थे, रोड का नाम बदलना उचित: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल में सुहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम बदलने, शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने, नीट परीक्षा विवाद और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन का प्रस्ताव के मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं दी।

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पश्चिम बंगाल में सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आजादी की लड़ाई के दौरान सुहरावर्दी ने सैकड़ों लोगों के कत्ल कराए थे। हुसैन सुहरावर्दी के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे, ये इतिहास की हकीकत है। भारत का इतिहास सुहरावर्दी जैसे खलनायकों की करतूतों से भरा हुआ है। ऐसे सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदला जाना उचित था, लेकिन विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। विपक्ष शर्मिंदगी की बजाय सुहरावर्दी के नाम को लेकर राजनीति कर रहा है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के 'सुहरावर्दी एवेन्यू' का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड करने का आदेश दे दिया है। इस फैसले को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर निशाना साध रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने पर नकवी ने कहा, "खानदानी विरासत झटके पर झटका खा रही है। जब अपने ही लोगों को बिकाऊ कहेंगे तो वे टिकाऊ कैसे रहेंगे? ऐसे में शिवसेना यूबीटी गुट को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी क्यों सिमटती जा रही है और क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं?"

नीट परीक्षा विवाद को लेकर पूर्व मंत्री नकवी ने कहा, "छात्रों की परीक्षा पर छत्रपों की जो पैराशूट पॉलिटिक्स है, यह नौजवानों के भविष्य पर भय और भ्रमजाल फैलाने की कोशिश है।"

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 403 सीटों के लिए सपा-कांग्रेस की तैयारी पर अब्बास नकवी ने कहा, "दोनों पार्टियों को चुनाव में 440 का झटका लगेगा। इनके झांसे की झालर में अभी से झोल और शॉर्ट-सर्किट भी दिखाई पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था, "जब 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया, तो हमारे देश की हजारों साल पुरानी विरासत 'योग' को एक मजबूत वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिशें की गईं। उन लगातार और असरदार कोशिशों का ही नतीजा है कि आज दुनिया भारत की इस शानदार और जीवंत विरासत को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मना रही है।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी