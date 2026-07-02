सहारनपुर में इश्क का दर्दनाक अंत, एक कमरे से मिली प्रेमी-प्रेमिका की लाश

सहारनपुर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एसबीआई कॉलोनी में एक लैब टेक्नीशियन और युवा शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। दोनों के शव बुधवार देर रात एक किराए के कमरे में मिले।

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प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विरोध को लेकर दोनों के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मृतक सैम कमनिश (39) केरल निवासी था और पिछले 10 वर्षों से सहारनपुर के मेडीग्राम अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। वहीं, 24 वर्षीय आस्था गागलहेड़ी क्षेत्र की रहने वाली थी और एक निजी इंटर कॉलेज में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। दोनों के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे।

पुलिस के अनुसार, आस्था की मां के इलाज के दौरान मेडीग्राम अस्पताल में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्रेम में बदल गई। सैम पहले से विवाहित था और उसकी पत्नी कई वर्ष पहले दिल्ली चली गई थी। आस्था के परिजन इस रिश्ते के घोर विरोधी थे।

बुधवार सुबह आस्था कॉलेज जाने के लिए घर से निकली लेकिन कॉलेज नहीं पहुंची। शाम तक न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और सैम पर शक जताते हुए पुलिस को सूचना दी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक कार में जाते दिखे। कार चालक की मदद से पुलिस रात में सैम के किराए के कमरे तक पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो सैम का शव फंदे से लटका हुआ मिला, साथ ही उसकी कलाई की नस भी कटी हुई थी। आस्था का शव फर्श पर पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आशंका है कि उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था।

एएसपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि 1 जुलाई को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में एक पुरुष और एक महिला के शव मिले। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। प्रथमदृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा और आत्महत्या का लग रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आस्था का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि सैम के परिजनों के केरल से आने का इंतजार है। सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। मृतका के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं।

--आईएएनएस

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