मध्य प्रदेश : सागर में ड्राइवर के घर से 3.02 करोड़ रुपए जब्त, मालिकाना हक की जांच जारी

भोपाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के घर से 3.02 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। इसी के साथ पुलिस नकद के स्रोत और मालिकाना हक की जांच कर रही है। पुलिस इस जब्ती की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ साझा कर रही है।

रविवार को गोपालगंज पुलिस स्टेशन इलाके के टिली तिगड्डा में सौरभ अहिरवार के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने कैश बरामद किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखने के बाद तलाशी शुरू की थी, जिसमें अहिरवार के हाथ में पिस्तौल जैसी चीज दिख रही थी।

ऑपरेशन के दौरान कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन एक बंद अलमारी के अंदर कैश से भरे बैग मिले। पुलिस मौके पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाकर जब्त रकम की गिनती की। इस जब्ती ने इतनी बड़ी रकम के स्रोत और उसके असली मालिक पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान परिवार ने दावा किया कि यह पैसा उनके रिश्तेदार रमेश कुमार अहिरवार का है, जो भोपाल में पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर हैं और अभी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरआरडीए) में कॉन्ट्रैक्ट पर सीजीएम के तौर पर काम कर रहे हैं।

हालांकि, रमेश अहिरवार ने इस बात से इनकार किया कि कैश उनका है और सवाल उठाया कि उनका नाम इस पैसे से क्यों जोड़ा जा रहा है?

सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा, "घर से लगभग 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कैश को सुरक्षित रख लिया गया है और जांच करने वाले इसके स्रोत और मालिकाना हक की पुष्टि कर रहे हैं। आगे की जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जा रही है।"

पुलिस ने बताया कि परिवार ने जांच करने वालों को बताया कि रमेश अपनी पत्नी के साथ घर आए थे। उन्होंने कैश से भरे बैग एक नई खरीदी गई अलमारी में रखा और चाबी लेकर चले गए। पुलिस को अलमारी बंद मिली और उन्हें घर में चाबी नहीं मिली। बाद में तलाशी के दौरान पुलिस ने ताला खोला। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की और बाद में छोड़ दिया।

जांच करने वाले यह पता लगा रहे हैं कि कैश घर तक कैसे पहुंचा और क्या इसका किसी गैर-कानूनी गतिविधि से संबंध है। संबंधित एजेंसियां ​​फाइनेंशियल रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी सबूतों की जांच कर सकती हैं। पुलिस उस सोशल मीडिया तस्वीर की भी पुष्टि कर रही है, जिसकी वजह से तलाशी शुरू हुई थी।

परिवार ने दावा किया है कि अहिरवार के हाथ में जो चीज थी, वह बंदूक के आकार का लाइटर था। पुलिस को घर से कोई हथियार नहीं मिला।

--आईएएनएस

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