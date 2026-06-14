सिग्नेचर मिसमैच मामले में पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी सीआईडी दफ्तर से निकले

कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सीआईडी के अधिकारियों ने रविवार को विधानसभा में सिग्नेचर मिसमैच (हस्ताक्षर मेल न खाने) के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी से लगभग साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की।

Read More

बनर्जी रात करीब 8.20 बजे भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय से निकले। तब तक, बेलेघाटा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष भी लगभग चार घंटे की पूछताछ के बाद भवानी भवन से जा चुके थे।

सीआईडी मुख्यालय से बाहर आने के बाद घोष ने कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा में सिग्नेचर मिसमैच मामले के सिलसिले में सीआईडी अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी के साथ आमने-सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की थी।

हालांकि, सीआईडी मुख्यालय से निकलने के बाद कुणाल घोष ने और कोई टिप्पणी नहीं की। वहां से वे सीधे कालीघाट में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर गए।

ममता बनर्जी के घर में जाने से पहले घोष ने कहा कि मैं इस मामले में गवाह हूं। मैंने जांच में सहयोग किया है। मुझसे जो करने को कहा गया था, मैंने वह किया है।

लगभग एक घंटे बाद अभिषेक बनर्जी भी साढ़े आठ घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद सीआईडी मुख्यालय से निकले।

अभिषेक बनर्जी विधानसभा में सिग्नेचर मिसमैच मामले में एक और दौर की पूछताछ के लिए रविवार दोपहर भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचे थे।

सीआईडी ने बनर्जी को दोपहर तक पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सांसद तय समय से पहले ही सीआईडी ऑफिस पहुच गए।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी को इस मामले में राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीआईडी अगले दो हफ्तों तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी।

रविवार को बनर्जी की गाड़ी सुबह लगभग 11:43 बजे सीआईडी ऑफिस पहुंची। वह सबसे पहले रिसेप्शन पर गए, जहां उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाया और ऑफिस में घुसने से पहले अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन किए।

भवानी भवन परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और इलाके में अतिरिक्त राज्य पुलिस बल और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद, सीआईडी अधिकारी सुबह ही दफ्तर पहुंच गए थे।

इससे पहले, बनर्जी इसी मामले में पूछताछ के लिए पिछले गुरुवार (11 जून) को सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। उस दिन उनसे करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी।

--आईएएनएस

एमएस/