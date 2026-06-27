सांगली में एलसीबी की कार्रवाई, युवक हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी की साजिश बेनकाब, दोनों गिरफ्तार

मुंबई, 27 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के सांगली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को शराब पिलाकर बेहोश किया और फिर बेरहमी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। सांगली की स्थानीय अपराध अन्वेषण शाखा, यानी एलसीबी, ने हत्या की इस शातिर साजिश का पर्दाफाश किया है।

Read More

सांगली जिले के विश्रामबाग पुलिस थाना क्षेत्र में 25 जून की रात 12.30 से 2:45 बजे के बीच यह घटना घटी। मृतक की पहचान आनंद हणमंत सर्जे (उम्र 28 वर्ष, निवासी पोल मला, विष्णुनगर, डी मार्ट मार्ग, सांगली) के रूप में हुई है।

घटना की रात आनंद सर्जे घर पर बेहोश अवस्था में पाए गए। उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद विश्रामबाग पुलिस थाने ने इस मामले में व्यक्ति की अचानक मृत्यु दर्ज कर एलसीबी को मामले की जांच सौंपी।

एलसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर संजीव झाडे ने तफ्तीश की बागडोर संभाली, जहां उनके समक्ष जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक आनंद सर्जे शराब का आदी था। उसी रात उसकी पत्नी पल्लवी सर्जे (उम्र 22 वर्ष) और उसके प्रेमी दीपक आप्पासाहेब आजमाने (उम्र 21 वर्ष, निवासी बिरनाले कॉलेज के पास, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, बापट मला, सांगली) ने मिलकर षड्यंत्र रचा।

दोनों ने पहले आनंद को जमकर शराब पिलाई, जब वो गहरी नींद में बेहोश हो गया, तब दोनों ने मिलकर उसके पैर पकड़े, गले में फंदा लगाया और बाथरूम की नली से गला घोंटकर हत्या कर दी।

इस प्रकरण में एलसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, पूछताछ में पल्लवी सर्जे और दीपक आजमाने दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर विश्रामबाग पुलिस थाने के हवाले किया गया है।

यह कार्रवाई एसपी तुषार दोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कल्पना बारवकर के मार्गदर्शन में पुलिस इंस्पेक्टर संजीव झाडे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत निशाणदार तथा एलसीबी की पूरी टीम ने की।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी