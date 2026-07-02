सीएसपीडीसीएल में अप्रेंटिस के 160 पदों पर आवेदन शुरू, युवाओं के पास 24 जुलाई तक मौका

रायपुर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने विषय के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए अप्रेंटिस के विभिन्न 160 पदों पर योग्य और इच्छुक युवाओं की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

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सीएसपीडीसीएल की ओर से 160 अप्रेंटिस पदों के लिए जारी वैकेंसी में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 90 और डिप्लोमा अप्रेंटिस के 70 पद शामिल हैं। विषय के अनुसार डिप्लोमा अप्रेंटिस के 70 पदों में इलेक्ट्रिकल/ईईई इंजीनियरिंग के 50 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 20 पद हैं।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 90 पदों में इलेक्ट्रिकल/ईईई इंजीनियरिंग के 50, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 20, जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट (बीएससी) के 5, जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट (बीबीए) के 5 और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट (बीकॉम) के 10 पद शामिल हैं।

इन सभी अप्रेंटिस पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई तय कई गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे तय अंतिम तिथि तक डाक या सीधे कार्यालय में (कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक) अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ध्यान दें कि अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए कैंडिडेट्स का संबंधित विषय में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ध्यान दें कि जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष का या अधिक है तथा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं/कर रहे हैं, वे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ग्रेजुएशन/डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट पर चयनित कैंडिडेट्स को 12,300 रुपए और डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 10,900 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और वहां खुद को रजिस्टर करें। फिर सफलतापूर्वक सबमिट किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। इसके बाद आवेदन पत्र को सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ एक लिफाफे में डालकर उसे 'कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, गुढ़ियारी, रायपुर 492009 (छत्तीसगढ़)' पते पर तय समय सीमा के अंदर डाक कर दें। ध्यान दें कि आवेदन पत्र में एनएटीएस पंजीकरण संख्या अंकित होना अनिवार्य है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी