सीएसआईआर-एनआईओ ने अप्रेंटिस के 27 पदों पर निकाली वैकेंसी, 6 जुलाई को वॉक-इन इंटरव्यू

पणजी, 22 जून (आईएनएस)। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा ने एक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न ट्रेड के अनुसार अप्रेंटिसशिप के अलग-अलग कुल 27 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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सीएसआईआर-एनआईओ की ओर से अप्रेंटिस के विभिन्न 27 पदों के लिए जारी रिक्तियों में टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिसशिप के 4 और ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग डिग्री) अप्रेंटिसशिप के 23 पद शामिल हैं। ट्रेड के अनुसार टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिसशिप के 4 पदों में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से 1-1 पद शामिल हैं।

ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग डिग्री) अप्रेंटिसशिप के 23 पदों में एचआर मैनेजमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंट्स, स्टोर्स और परचेज से 10; ओशनोग्राफी में आर एंड डी से 9; लाइब्रेरी साइंसेज, डिस्पेंसरी/नर्सिंग, गेस्ट हाउस और कैंटीन मैनेजमेंट एवं डेस्कटॉप पब्लिशिंग से 1-1 पद शामिल हैं।

अप्रेंटिस के इन पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर चयनित कैंडिडेट्स को 10,900 रुपए और ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग डिग्री) अप्रेंटिसशिप पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को 12,300 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।

टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा की राज्य परिषद या बोर्ड द्वारा दिया गया इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में तीन वर्ष का फुल-टाइम डिप्लोमा होना चाहिए।

ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग डिग्री) अप्रेंटिसशिप पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दी गई फुल-टाइम ग्रेजुएट डिग्री (नॉन-इंजीनियरिंग) होनी चाहिए। इसी के साथ सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का एनएटीएस या एनएपीएस के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर होना अनिवार्य है।

टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष एवं ग्रेजुएट (नॉन-इंजीनियरिंग डिग्री) अप्रेंटिसशिप पदों के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष है। दोनों पदों के लिए अभ्यर्थियों की उम्र की गणना इंटरव्यू की तारीख के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वॉक-इन इंटरव्यू 6 जुलाई को 'सीएसआईआर-एनआईओ, मुख्यालय, लोक भवन रोड, डोना पाउला 403004, गोवा (मानव संसाधन प्रबंधन कार्यालय) पर आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों का रिपोर्ट करने का समय सुबह 8.30 बजे से 10 बजे के बीच तय है। ऐसे में जो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सभी जरूरी दस्तावेजों के ओरिजिनल और सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी के दो सेट के साथ इंटरव्यू में शामिल होने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम