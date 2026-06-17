सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मामला: पूर्व सीएम विजयन की बेटी वीना पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुईं

कोच्चि, 17 जून (आईएएनएस)। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन, विवादित सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचीं।

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सुबह करीब 10:30 बजे, मास्क पहने हुए वीणा ईडी ऑफिस के गेट के पास अपनी गाड़ी से उतरीं और कड़ी सुरक्षा और मीडियाकर्मियों की भारी मौजूदगी के बीच ऑफिस परिसर में दाखिल हुईं।

उनके पति और सीआई(एम) विधायक पी.ए. मोहम्मद रियास उनके साथ थे, लेकिन वे ऑफिस के अंदर नहीं गए।

सुबह कोच्चि का ईडी ऑफिस किसी किले जैसा लग रहा था, जहां भारी पुलिस बल और टेलीविजन क्रू बाहर कतार में खड़े थे, क्योंकि बेंगलुरु स्थित आईटी फर्म 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशन' (जो अब बंद हो चुकी है) की फाउंडर-ओनर वीणा के आने पर सबकी नजरें टिकी थीं।

सुबह से ही न्यूज चैनल उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए थे और बता रहे थे कि वीणा और रियास राज्य की राजधानी से निकलकर कोच्चि की ओर जा रहे हैं।

ईडी ने शुरू में वीणा को पिछले हफ़्ते पेश होने के लिए समन भेजा था।

हालांकि, उन्होंने एजेंसी को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अपने वकील के जरिए दस्तावेज जमा करने की पेशकश की।

ईडी ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया और उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नया नोटिस जारी किया।

यह पूछताछ सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मामले से जुड़ी है, जिसकी जांच लगभग 30 महीनों से चल रही है।

कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और एक्सलॉजिक के बीच वित्तीय लेन-देन के आरोप सामने आने के बाद इस मामले ने राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया।

पिछले महीने, ईडी ने तिरुवनंतपुरम में पिनाराई विजयन के किराए के घर की तलाशी ली थी, जहां वीणा भी रह रही हैं।

पिछले दो दिनों में, सीएमआरएल से जुड़े कई शीर्ष अधिकारी, जिनमें सीएमआरएल के मैनेजिंग डायरेक्टर एस. शशिधरन कार्था की पत्नी, बेटा और बेटी शामिल हैं, पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश हुए और बाद में ऑफिस से चले गए।

इस मामले से जुड़ी लंबी कानूनी और राजनीतिक गतिविधियों के बाद ईडी के सामने वीणा की पेशी ने इस विवाद को एक नया मोड़ दिया है। केरल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री की बेटी केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुई है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम