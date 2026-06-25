सीएम योगी धनघटा में 224.79 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

लखनऊ, 25 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां वे 224.79 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 65 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जन-कल्याणकारी पहलों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

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आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सीएम योगी शाम करीब 4 बजे हैंसर बाजार ब्लॉक के बसवारी गांव में स्थित बैजनाथधाम शिव मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करेंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि कुल प्रोजेक्ट्स में से 54.42 करोड़ रुपए की लागत वाले 17 विकास कार्यों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, जबकि 170.37 करोड़ रुपए के निवेश वाले 48 अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी जाएगी। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट्स निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देंगे और इलाके में जन-सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले धनघटा के विधायक गणेश चौहान ने बुधवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए जरूरी सुविधाओं और सुचारू व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

निरीक्षण में तैयारियों के कई पहलुओं को देखा गया, जिनमें पार्किंग की सुविधा, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, सुरक्षा के उपाय और हेलीपैड की व्यवस्था शामिल थी।

विधायक चौहान ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यवस्थाएं कुशलतापूर्वक और आने वाले लोगों को बिना किसी परेशानी के पूरी की जाएं।

मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएम योगी के कार्यक्रम की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियों में तेजी लाई और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा। अधिकारी कार्यक्रम के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं।

प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा से जुड़ी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं की देखरेख और समन्वय के लिए विशेष रूप से तीन सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) तैनात किए गए हैं।

--आईएएनएस

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