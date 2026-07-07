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सीएम योगी का प्रतापगढ़-सुल्तानपुर दौरा आज, 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 07, 2026, 03:55 AM
सीएम योगी का प्रतापगढ़-सुल्तानपुर दौरा आज, 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रतापगढ़/सुल्तानपुर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार, 7 जुलाई को प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दोनों जिलों में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कुल 210 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ एवं विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्रों में 384 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह सुल्तानपुर एवं इसौली विधानसभा क्षेत्रों में 819 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, "आज जनपद प्रतापगढ़ और सुलतानपुर में स्वास्थ्य, विकास व जनकल्याण के नए संकल्प साकार होंगे। प्रतापगढ़ एवं विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्रों में 384 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं तथा सुलतानपुर एवं इसौली विधान सभा क्षेत्रों में 819 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास होगा।"

उन्होंने बताया, "राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शुभारंभ तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीन, स्वीकृति-पत्र, आवास की चाबी, प्रमाण-पत्र एवं प्रशस्ति-पत्र भी वितरित किए जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "ये परियोजनाएं 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करेंगी।"

मुख्यमंत्री के प्रतापगढ़ दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में रूट डायवर्जन लागू रहेगा तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने आम नागरिकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस