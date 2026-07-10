सीएम योगी के 'नमाज' वाले बयान पर विवाद, सपा ने हनुमान के वेश में कलाकार के नृत्य पर उठाया सवाल

लखनऊ, 10 जुलाई (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद सनातन पांडे ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला किया। मुख्यमंत्री ने पिछली राज्य सरकारों पर हनुमानगढ़ी मंदिर में 'नमाज' पढ़ने की इजाजत देने का आरोप लगाया था। पांडे ने उस वायरल वीडियो पर भी सवाल उठाए, जिसमें लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया रोड शो के दौरान हनुमान के वेश में एक कलाकार को प्रदर्शन करते हुए देखा गया था।

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अयोध्या दौरे पर एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, "अयोध्या आने वाले तीर्थयात्री सरयू का आशीर्वाद नहीं ले पाते थे क्योंकि वहां उचित व्यवस्था नहीं थी और गंदगी ही उसकी पहचान बन गई थी। जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, उन्होंने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में 'नमाज' भी पढ़वाई थी। जरा इसके बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए। क्या कोई कभी जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? क्या कोई सरकार, सपा या कांग्रेस ऐसा करवा सकती है? अगर नहीं, तो फिर हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर 'नमाज' पढ़ने का पाप क्यों होने दिया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार था?"

मुख्यमंत्री शायद नवंबर 2003 की एक घटना का जिक्र कर रहे थे, जब 'हनुमान गढ़ी' के बाहर कथित तौर पर 'नमाज' पढ़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद सनातन पांडे ने नितिन नवीन के दौरे के दौरान हनुमान के वेश में एक कलाकार के प्रदर्शन का जिक्र किया।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में ​​कहा, "ये लोग भगवान राम और हनुमान के खिलाफ हैं। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए थे, तो उनके सामने हनुमान से नृत्य करवाया जा रहा था। आरएसएस और भाजपा के ये नेता कौन होते हैं जो यह दावा करते हैं कि वे भगवान राम और हनुमान को समझते हैं?"

पांडे ने कहा, "आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों ने कभी भी लोगों की आस्था का सचमुच सम्मान नहीं किया है। उनका काम झूठ फैलाना, आस्था के नाम पर चंदा इकट्ठा करना और फिर चंदे के नाम पर चोरी करना है। अगर उन्हें हनुमान चालीसा और रामभक्त हनुमान के चरित्र के बारे में इतनी जानकारी है, तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान ऐसी हरकतें नहीं होने देनी चाहिए थीं।"

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करते हुए कि 'सनातन, समाजवाद के बराबर है', सनातन पांडे ने कहा कि वे (अखिलेश यादव) बिल्कुल सही हैं। यह देश सिर्फ हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं है। यह सनातन धर्म की धरती है, जिसने हमेशा एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'सनातन धर्म' ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और मिल-जुलकर रहने की भावना को बढ़ावा देने का काम किया है।

सपा नेता ने आगे कहा कि अगर कोई सच में समाजवादी है, तो वे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनमें भी ब्राह्मण समुदाय ने अहम भूमिका निभाई है।

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सीएम योगी के बयान की आलोचना करते हुए कहा, "उन्होंने विकास, सड़कों या अस्पतालों के बारे में कोई बात नहीं की। ऐसा लगता है कि उन्हें बस इस बात की चिंता है कि एक नेता के तौर पर उन्होंने जो छवि और पहचान बनाई है, वह कमजोर न पड़ जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी ऐसे बेबुनियाद बयान देते हैं।"

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम