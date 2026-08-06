सीएम विजय ने टीवीके सरकार के पहले बजटों को बताया समावेशी विकास का रोडमैप

चेन्नई, 6 अगस्त (आईएएनएस) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोथ को वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट और कृषि बजट पेश करने पर बधाई देते हुए कहा कि ये बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों की आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

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विधानसभा में कृषि बजट पेश होने के बाद जारी बयान में मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि दोनों बजट तमिलनाडु के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और इनमें जनकल्याण को नीति निर्माण के केंद्र में रखा गया है।

उन्होंने वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट पेश करने के लिए वित्त, योजना एवं विकास मंत्री एन. मैरी विल्सन तथा कृषि बजट प्रस्तुत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोथ की सराहना की।

गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए कृषि बजट में किसानों, कृषि उत्पादन और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कई योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई। मंत्री विनोथ ने सुबह 9:31 बजे अपना बजट भाषण शुरू किया और 11:38 बजे समाप्त किया। उनका भाषण दो घंटे से अधिक समय तक चला।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि संशोधित बजट व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, ताकि नए अवसर सृजित किए जा सकें और समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि बजट में विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर समुदाय, श्रमिकों, मछुआरों, बुनकरों, उद्यमियों और सरकारी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग में नई उम्मीद जगाने के साथ-साथ राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक विकास की मजबूत नींव रखता है।

कृषि बजट का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका को मजबूत करने तथा राज्य में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित मूल्य संवर्धन उद्योगों को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों को मजबूत करने से रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और ग्रामीण तमिलनाडु के समग्र विकास को गति मिलेगी।

विजय ने कहा कि सरकार की वित्तीय और कृषि संबंधी योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक प्रगति का लाभ राज्य के सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनभागीदारी और जनकल्याण को केंद्र में रखकर तमिलनाडु समृद्धि की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखेगा।

--आईएएनएस

डीएससी