सीएम विजय 22 जून को मनाएंगे 52वां जन्मदिन, विधायक कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

चेन्नई, 13 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके नेता सी जोसेफ विजय 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। पद संभालने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन होगा और वे इसे एक अलग अंदाज में मनाएंगे।

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पिछले सालों में यह दिन मुख्य रूप से एक फिल्म स्टार के जन्मदिन के जश्न के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन इस बार विजय अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कई जन-हितैषी पहल करके इस दिन को मनाने की योजना बना रहे हैं।

पार्टी और सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के अपने जन्मदिन पर पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र में स्थित व्यासरपाडी में अपने विधायक कार्यालय का उद्घाटन करने की उम्मीद है। यह कार्यालय विधायक और क्षेत्र के निवासियों के बीच सीधी बातचीत को आसान बनाने के लिए बनाया गया है और इसे लोगों की शिकायतों को बेहतर ढंग से हल करने की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

बता दें कि विधानसभा चुनाव में टीवीके नेता विजय ने दो सीटों, पेरंबूर और तिरुचि ईस्ट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने तिरुचि ईस्ट सीट छोड़ दी और पेरंबूर सीट अपने पास रखी।

जन्मदिन के जश्न के हिस्से के तौर पर, विजय के अपने इलाके के लोगों से बातचीत करने और लोकल लोगों के साथ बर्थडे केक काटने की भी उम्मीद है। पार्टी के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री यह पक्का करना चाहते हैं कि यह मौका किसी आम राजनीतिक जश्न के बजाय जनता की सेवा के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाए।

जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत करने के मकसद से एक और बड़े कदम के तौर पर, समझा जाता है कि विजय पेरंबूर में हर महीने एक खास पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं।

इस प्रस्तावित पहल के तहत, हर महीने एक दिन खास तौर पर अपने इलाके के लोगों से मिलने और उनसे सीधे अर्जी लेने के लिए रखा जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद शिकायतों की समीक्षा करना चाहते हैं और यह पक्का करना चाहते हैं कि सही मामलों पर तुरंत ध्यान दिया जाए और उन पर आगे की कार्रवाई हो।

सूत्रों ने यह भी बताया कि विधायक ऑफिस को सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचने वाले एक सक्रिय केंद्र के तौर पर तैयार किया जा रहा है। खबर है कि इस सुविधा में रहने और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि विजय अपने चुनाव क्षेत्र के दौरों और समीक्षा बैठकों के दौरान जरूरत पड़ने पर ऑफिस में ही रुक सकें।

पार्टी के सदस्य इन प्रस्तावित पहलों को विजय की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा मान रहे हैं, जिसके जरिए वे राज्य के सबसे ऊंचे कार्यकारी पद की जिम्मेदारियों के बावजूद वोटरों से करीबी रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पहले जन्मदिन के नजदीक आने के साथ, इन नियोजित कार्यक्रमों से लोगों तक पहुंचने, चुनाव क्षेत्र के लोगों से जुड़ने और तेज़ी से काम करने वाली सरकार चलाने पर उनके ज़ोर को रेखांकित करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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