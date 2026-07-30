सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर से की मुलाकात, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर चर्चा

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को अपने लिए बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बताया।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "मुंबई में अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और एमकेसीएल के चेयरमैन, 'महाराष्ट्र भूषण' व 'पद्म विभूषण' से सम्मानित डॉ. अनिल काकोडकर से मिलकर और उनसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई।"

फडणवीस ने आगे कहा कि विज्ञान, इनोवेशन और राष्ट्र-निर्माण के प्रति डॉ. काकोडकर का जीवन भर का समर्पण आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करता रहा है। उनके अनुभव और सोच से सीखने का मौका मिलना हर किसी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने आगे कहा कि मुलाकात के दौरान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. काकोडकर ने अपने व्यापक अनुभव और दूरदर्शी सोच के आधार पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने इसे अपने लिए बहुत ज्ञानवर्धक अनुभव बताया।

डॉ. अनिल काकोडकर देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी वह सक्रिय हैं और महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं।

राज्य और केंद्र सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 'महाराष्ट्र भूषण' और 'पद्म विभूषण' जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए भी वह लगातार प्रयासरत हैं।

बैठक में महाराष्ट्र में विज्ञान शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नई तकनीक के जरिए शासन को बेहतर बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी