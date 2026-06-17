सीएम सुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया

कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को डायमंड हार्बर पुलिस जिले को निर्देश दिया कि वे फाल्टा पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करें। इनमें गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की बेगम रेजिना बीबी भी शामिल हैं।

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यह घटना तब हुई जब रेजिना बीबी के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में फाल्टा से पार्टी के उम्मीदवार खान को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की।

इस घटना के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, रेजिना बीबी अभी भी फरार हैं।

फाल्टा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि वीडियो में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करते हुए दिखाई देने वाले सभी लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उन्होंने कहा कि मंगलवार को मैं कर्सियांग में था, लेकिन मैंने टेलीविजन पर देखा कि कैसे एक स्थानीय माफिया की पत्नी के नेतृत्व में लोगों के एक समूह ने फाल्टा पुलिस स्टेशन में घुसने और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। मैं आपको याद दिला दूं कि फाल्टा में कानून का राज स्थापित हो चुका है। माफिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मौजूदा राज्य सरकार उन्हें सबक सिखाएगी।

उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे इसमें शामिल लोगों के खिलाफ बीएनएस के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करें।

अधिकारी ने कहा कि हम उन्हें न केवल सलाखों के पीछे डालेंगे और उनकी संपत्तियां भी जब्त करेंगे और बाद में उनकी नीलामी करेंगे। इस मामले में हमारा रवैया 'जीरो-टॉलरेंस' वाला होगा, क्योंकि कानून का राज स्थापित करना हमारा मुख्य लक्ष्य है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी