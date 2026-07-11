सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बारुईपुर में मारे गए युवक के परिवार के लिए 25 लाख की मदद का किया ऐलान

कोलकाता, 11 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को इंद्रजीत तांती के परिवार के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। 26 साल के इंद्रजीत की दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 5 जुलाई को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उस पर एक 12 साल की लड़की की मौत के मामले में झूठा शक किया गया था।

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5 जुलाई की सुबह इलाके के एक तालाब से लड़की का शव मिलने के बाद हिंसा और अशांति फैल गई। इस हंगामे के बीच, नाबालिग लड़की की मौत से गलत तरीके से जोड़े जाने के बाद भीड़ ने कथित तौर पर तांती की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस जांच में उसे इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से बरी कर दिया गया।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि नाबालिग लड़की के रेप और हत्या में तांती की कोई भूमिका नहीं थी और वह बेकसूर था।

शनिवार को मुख्यमंत्री सूर्यपुर इलाके में एक पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के लिए बारुईपुर पहुंचे, जहां लड़की का कथित रेप और हत्या हुई थी और बेकसूर युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

दौरे के दौरान, उन्होंने तांती के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और 25 लाख रुपए का मुआवजा चेक सौंपा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पीड़िता के बड़े भाई को राज्य पुलिस में सिविक वालंटियर के तौर पर नौकरी दी जाएगी।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नाबालिग पीड़िता और भीड़ द्वारा मारे गए युवक, दोनों के परिवारों के साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि दोनों अपराधों में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं नाबालिग लड़की के परिवार के सदस्यों का आभारी हूं कि वे जांच प्रक्रिया में किस तरह सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास भागने में सफल रहा। बाद में उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जांच में अच्छा काम किया है।

हालांकि, उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार चार लोगों में से एक, प्रवास मंडल की इस सप्ताह की शुरुआत में एनकाउंटर में हुई मौत पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि चूंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहा है, इसलिए मैं फिलहाल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी