सीएम सुवेंदु अधिकारी ने अवैध शराब और गांजा अड्डों पर कार्रवाई के दिए आदेश

कोलकाता, 11 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि अगले दो सप्ताह के भीतर पूरे राज्य में चल रहे सभी अवैध शराब और गांजा अड्डों की पहचान कर उन्हें तत्काल ध्वस्त किया जाए।

Read More

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले शासनकाल के दौरान राज्यभर में अवैध शराब और गांजा के अड्डों की संख्या बढ़ी, जिससे कई इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हुई।

उन्होंने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में पिछले सप्ताह 12 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना में भी आरोपी नशे की हालत में था। उनका कहना था कि इलाके में संचालित किसी अवैध शराब के अड्डे की इस अपराध में अप्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने लोगों से भी अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं अवैध शराब या गांजा का अड्डा चल रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को दें।

बारुईपुर के सूर्यपुर क्षेत्र में नए पुलिस थाने का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के पीछे कई बार अवैध शराब और गांजा के अड्डे बड़ी वजह बनते हैं। इसलिए ऐसे अड्डों के बारे में पुलिस को जानकारी देना जरूरी है।

इसके बाद उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया कि अगले दो सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर पूरे राज्य में अवैध शराब और गांजा के अड्डों की पहचान की जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में इस तरह की तलाशी और छापेमारी नियमित रूप से की जाती है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसी तरह का अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांवों से भी अवैध शराब और गांजा के अड्डों का पूरी तरह सफाया किया जाना चाहिए, तभी समाज को इस "सामाजिक प्रदूषण" से मुक्ति मिल सकेगी।

--आईएएनएस

डीएससी