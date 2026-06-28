सीएम मोहन यादव नीमच और शाजापुर में 950 मेगावाट के सोलर पार्क का करेंगे उद्घाटन

भोपाल, 28 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को कुल 950 मेगावाट क्षमता वाले दो बड़े सोलर पार्कों का उद्घाटन करेंगे। 500 मेगावाट का नीमच सोलर पार्क और 450 मेगावाट का शाजापुर सोलर पार्क राज्य की क्लीन एनर्जी यात्रा में एक अहम पड़ाव है।

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उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी शामिल होंगे। इस दौरान राज्य के पहले 440 मेगावाट क्षमता वाले मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह देश का सबसे किफायती सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट बताया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट के लिए 2.70 रुपए प्रति यूनिट का बेहतरीन टैरिफ तय हुआ है, जो स्टोरेज के साथ सोलर एनर्जी के लिए भारत में सबसे कम है। इसके अलावा, 1,553.98 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग-अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स और डेवलपमेंट कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा।

नई और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने हासिल की गई प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नीमच सोलर पार्क की यूनिट्स के लिए बहुत कम दरें 2.14 से 2.15 रुपए प्रति यूनिट तय की गई हैं, जबकि शाजापुर सोलर पार्क की यूनिट्स की दरें 2.33 से 2.35 रुपए प्रति यूनिट के बीच हैं।

ये दरें देश में सबसे कम दरों में से हैं, जिससे ये प्रोजेक्ट्स कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदेमंद और व्यावहारिक बन गए हैं।

मध्य प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मिलकर कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

अभी बन रहे आगर सोलर पार्क (550 मेगावाट) के लिए भी 2.44 से 2.45 रुपए प्रति यूनिट की कॉम्पिटिटिव दरें हासिल की गई हैं, जिससे राज्य का सोलर पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ है। उम्मीद है कि इन पहलों से रोजगार के बड़े मौके पैदा होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

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