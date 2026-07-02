सीएम मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को राज्य भाजपा प्रमुख के तौर पर एक साल पूरा करने पर बधाई दी

भोपाल, 2 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को उनके कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने खंडेलवाल के नेतृत्व और पार्टी संगठन को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा कि खंडेलवाल की सादगी, संगठन के प्रति समर्पण और काम करने के कुशल तरीके ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है।
सीएम मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, "आपकी लीडरशिप में, संगठन ने पिछले एक साल में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और हमारी विचारधारा और मजबूत हुई है।"
भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मौके पर खंडेलवाल को बधाई दी।
विजयवर्गीय ने कहा कि खंडेलवाल के अनुशासित काम करने के तरीके, संगठनात्मक कौशल और अनुभव ने पार्टी में नई ऊर्जा भरी है।
उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में संगठन नई ऊंचाइयां हासिल करता रहेगा।" उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लगातार सफलता की कामना की।
खंडेलवाल ने पिछले साल जुलाई में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद संभाला था। उन्होंने वीडी शर्मा की जगह ली थी, जिन्होंने खजुराहो से लोकसभा सांसद रहते हुए चार साल से ज्यादा समय तक पार्टी की राज्य इकाई का नेतृत्व किया था।
अपने कार्यकाल के दौरान, खंडेलवाल ने कई संगठनात्मक पहल शुरू कीं, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नियमित बातचीत और पार्टी सदस्यों से जुड़े विवादों के समय कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने की व्यवस्था शामिल है।
उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों के दौरान पार्टी का बचाव करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई।
हाल ही में, जब विपक्ष ने जमीन खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को निशाना बनाया, तो खंडेलवाल उनका बचाव करने वाले पहले भाजपा नेता थे।
खंडेलवाल ऐसे परिवार से आते हैं, जिनका पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है। वह भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय विजय खंडेलवाल के बेटे हैं, जिन्होंने चार बार तत्कालीन बैतूल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।
हेमंत खंडेलवाल 2008 के उपचुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए थे और बाद में परिसीमन के बाद बैतूल संसदीय सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हो जाने के बाद राज्य की राजनीति में आए।
वह 2013 में विधायक चुने गए और 2 जुलाई, 2025 को पार्टी के राज्य अध्यक्ष का पद संभालने से पहले भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया।
--आईएएनएस
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